banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99665
ALTIN
236.441
DOLAR
6.1275
STERLİN
8.0564
EURO
7.2090
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
Özersay’dan New York’ta Yoğun Mesai
ÖZERSAY’DAN NEW YORK’TA YOĞUN MESAİ
Sise dikkat
SİSE DİKKAT
Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
Son Dakika
GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ...
banner282

Ataksi Hastalığı Araştırma Programı Gerçekleştirildi

Ataksi Hastalığı Araştırma Programı Gerçekleştirildi

25 Eylül 2018 Salı 09:06
Ataksi Hastalığı Araştırma Programı Gerçekleştirildi

HASTALIĞA BAF BÖLGESİNDE DAHA SIK RASTLANIYOR 
Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün, 30 yıldan beridir, nadir görülen,  uzuvların herhangi birisinde beceriksizleşme veya koordinasyon kaybı anlamına gelen Ataksi hastalığıyla ilgili araştırma programı gerçekleştirdiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ta Ataksi Hastalığının Nadir Türleri Tespit Edildi” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle de, 2010 yılından beridir “Friedreich Ataksisi’ni (sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olarak yürüme bozukluğundan konuşma problemlerine kadar geniş bir semptom yelpazesine sahip otozomal  resesif geçişli bir hastalık) Önlemeye ilişkin Milli Program” uygulandığını belirtti. 
Gazete yapılan araştırmalar neticesinde Avrupa nüfusunun bu hastalığı taşıma sıklığının 50 kişiden 1 kişi veya 100 kişiden 1 kişi olarak verildiğini yazdı. 
Güney Kıbrıs’ta, 2001-2002 yılları arasında yapılan araştırma neticesinde ise özellikle Baf bölgesinde artan bir oranla hastalığın tespit edildiğini yazan gazete, Baf’ın geniş bölgesinde 12 kişiden 1 kişide bu hastalığa rastlanıldığını belirtti. 
Habere göre  Friedreich Ataksisi Önleme Milli Programı, çocuklarının bu hastalığa yakalanma riski bulunan çiftleri tespit etmeyi amaçlarken, taşıyıcı olup olmadıkları ve bilgilendirmek amacıyla  Baf kökenli genç çiftler inceleniyor. 
Gazete haberinde Güney Kıbrıs nüfusunda Ataksi hastalığının bazı nadir türlerinin de tespit edildiğini yazdı.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Polisine Saldıran İki Asker Tutuklandı
Rum Polisine Saldıran İki Asker Tutuklandı
Güneyde Bir Iraklı Çok Miktarda Gümrüksüz Sigara Ve Tütün Ürünü İle Yakalandı
Güneyde Bir Iraklı Çok Miktarda Gümrüksüz Sigara Ve Tütün Ürünü İle Yakalandı
Rum Hükümeti İle AKEL Arasında Anlaşmazlık
Rum Hükümeti İle AKEL Arasında Anlaşmazlık
Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Bu Akşam New York’ta Görüşüyor
Garantör Ülkelerin Dışişleri Bakanları Bu Akşam New York’ta Görüşüyor
AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş Raporu Görüşülmeye Başlandı
AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş Raporu Görüşülmeye Başlandı
Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC Açıklarında Yakalan Beş Mısırlının Serbest Bırakılması İçin Çaba Gösteriyor
Rum Dışişleri Bakanlığı, KKTC Açıklarında Yakalan Beş Mısırlının Serbest Bırakılması İçin Çaba Gösteriyor
“Güneyde Enerji Konusunda Ekim Ayı Gelişme Ayı“
“Güneyde Enerji Konusunda Ekim Ayı Gelişme Ayı“
Güney’de Öğretmen Cinsel Tacizden Suçlu Bulundu
Güney’de Öğretmen Cinsel Tacizden Suçlu Bulundu
Kayıp Yakınlarına, Kayıp Kişilerin Kemik Kalıntılarının Yanı Sıra Adli Tıp Raporu Da Verilecek
Kayıp Yakınlarına, Kayıp Kişilerin Kemik Kalıntılarının Yanı Sıra Adli Tıp Raporu Da Verilecek
Larnaka’daki İlkokuldan İki Çocuk Kaçırıldı, Rum Polisi Alarmda…
Larnaka’daki İlkokuldan İki Çocuk Kaçırıldı, Rum Polisi Alarmda…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim