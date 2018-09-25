Ataksi Hastalığı Araştırma Programı Gerçekleştirildi

HASTALIĞA BAF BÖLGESİNDE DAHA SIK RASTLANIYOR

Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün, 30 yıldan beridir, nadir görülen, uzuvların herhangi birisinde beceriksizleşme veya koordinasyon kaybı anlamına gelen Ataksi hastalığıyla ilgili araştırma programı gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ta Ataksi Hastalığının Nadir Türleri Tespit Edildi” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle de, 2010 yılından beridir “Friedreich Ataksisi’ni (sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olarak yürüme bozukluğundan konuşma problemlerine kadar geniş bir semptom yelpazesine sahip otozomal resesif geçişli bir hastalık) Önlemeye ilişkin Milli Program” uygulandığını belirtti.

Gazete yapılan araştırmalar neticesinde Avrupa nüfusunun bu hastalığı taşıma sıklığının 50 kişiden 1 kişi veya 100 kişiden 1 kişi olarak verildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta, 2001-2002 yılları arasında yapılan araştırma neticesinde ise özellikle Baf bölgesinde artan bir oranla hastalığın tespit edildiğini yazan gazete, Baf’ın geniş bölgesinde 12 kişiden 1 kişide bu hastalığa rastlanıldığını belirtti.

Habere göre Friedreich Ataksisi Önleme Milli Programı, çocuklarının bu hastalığa yakalanma riski bulunan çiftleri tespit etmeyi amaçlarken, taşıyıcı olup olmadıkları ve bilgilendirmek amacıyla Baf kökenli genç çiftler inceleniyor.

Gazete haberinde Güney Kıbrıs nüfusunda Ataksi hastalığının bazı nadir türlerinin de tespit edildiğini yazdı.

