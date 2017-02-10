Güney Kıbrıs:
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10 Şubat 2017 Cuma 08:48

Astromerit Sınır Kapısından Güney’e Kaçak Geçiş

Rum basını, Suriye uyruklu bir şahsın “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından başka bir Suriyeli’yi Güney Kıbrıs’a kaçak geçirmek isterken Rum polisince yakalandığını yazdı.

Astromerit Sınır Kapısından Güney'e Kaçak Geçiş
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Lefkoşa, 10 Şubat 16: Rum basını, Suriye uyruklu bir şahsın “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından başka bir Suriyeli’yi Güney Kıbrıs’a kaçak geçirmek isterken Rum polisince yakalandığını yazdı.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Suriye uyruklu erkek bir şahsın, dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a Astromerit sınır kapısından giriş yapmak istediğini, kapıda görevli Rum polisinin araçta büyük bir valiz tespit etmesi üzerine şüphelenerek valizde arama yaptığını yazdılar.

Valizin üzerinde havaalanı şirketlerinin etiketlerinin olmasından şüphelenen Rum polisinin kaçak sigara ve tütün bulmayı beklerken, valizin içerisinden 18 yaşında Suriye uyruklu bir kadın çıktığını belirten gazete, ilk kez böyle bir olay yaşandığını vurguladı.

Haberde, Suriyeli kadının Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye geldiği iddiasında bulunulurken, aracı kullanan Suriyeli şahıs hakkında dört günlük tutukluluk kararı verildiği belirtildi.

Diğer gazeteler ise Suriyeli kadının valizin içinde değil, arka koltukta valiz ve kıyafetlerin altına saklanmış vaziyette yakalandığını yazdılar.

(SB/GÜL)

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