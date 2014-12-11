“Aşşa” (paşaköy) Kökenli Rumlar Meclis Önünde Protesto Gösterisi Yaptı

Güney Kıbrıs’ta, “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Rumlar, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla dün Meclis önünde sembolik bir protesto gösterisi yaptı.

Simerini gazetesine göre, ellerinde “Boş tabutlarla yapılan cenaze törenlerine hayır”, “Babamın naaşını istiyorum”, “Türkiye, ölülerimizi geri istiyoruz”, “Babamı gömmek istiyorum, DNA raporunu değil”, “İnsanlarımız intihar etmedi, öldürüldü”, “Kayıplar sadece insani bir konu değil, savaş suçudur”, “Kayıp Şahıslar Komitesi sorumluluklarını üstlensin”, “Türkiye işlediği suçlar için hesap versin” yazılı pankartlar tutan protestocular, kayıplar konusunda yapılan uygulamaları eleştirdi.