Güney Kıbrıs:
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22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:22

Aslan Balığı Tehlikesi

Kıbrıs’ın deniz bölgesinde aslan balığı tehlikesinin yayıldığı belirtildi.

Aslan Balığı Tehlikesi
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Lefkoşa, 22 Temmuz 17 : Kıbrıs’ın deniz bölgesinde aslan balığı tehlikesinin yayıldığı belirtildi.

Politis gazetesi, Levantin havzasından gelen ve Ada’nın tüm bölgelerinde bulunan aslan balığının, Eylül ayından itibaren denizlerden uzaklaştırılmasına başlanacağını yazdı.

Haberde aslan balığının zehirli olduğu da ifade edildi.

Gazete haberinde ayrıca “Kıbrıs Üniversitesi”nin, Kıbrıs denizinin, aslan balığı tehlikesinden temizlenmesi amacıyla bir program başlattığını ve bu amaçla Avrupa Birliği’nden 630 bin Euro para temin ettiği belirtti.

Gazete söz konusu çalışmalar için balıkçıların, dalgıçların ve turistlerin aktif katılımına da gerek olduğunu yazdı.

(FK/HA)

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