Askeri Tüfek, Mermi Ve Şarjör Çalındı

Güney Kıbrıs’ta “Akti Kiverniti” (Vali Plajı) olarak bilinen bölgede bulunan bir evden, “HK-11” tipi askeri otomatik bir tüfek, 210 mermi ve 13 şarjör çalındığı bildirildi.

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Güney Kıbrıs’ta “Akti Kiverniti” (Vali Plajı) olarak bilinen bölgede bulunan bir evden, “HK-11” tipi askeri otomatik bir tüfek, 210 mermi ve 13 şarjör çalındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, evin sahibi 36 yaşındaki Rum’un polise verdiği ifadede, tüfek, mermi ve şarjörler yanında, çok miktarda mücevherat, kol saati ve 800 Euro nakit paranın çalındığını söylediğini yazdı.

Haberde, ne zaman meydana geldiği belirtilmeyen hırsızlıkla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

(GE/GÜL)