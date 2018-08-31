Askeri Bölgenin Fotoğraflarını Çektiği İçin Tutuklanan Kıbrıslı Türk Rum Basınında...





Lefkoşa, 31 Ağustos 18 : Mağusa’da önceki gün, askeri bölgenin fotoğraflarını çektiği için tutuklanan Kıbrıslı Türk, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.Haravgi gazetesi; “Kıbrıslı Türk Casusluk Yapmakla İtham Ediliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Postası’nın haberine dayanarak, söz konusu Kıbrıslı Türk’ün “casusluk” yaptığını kabul ettiğini ve fotoğrafları Rum arkadaşına vereceğini söylediğini yazdı.Haberde, Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahıs aleyhinde 2 günlük tutuklama emri verildiği aktarıldı.Haber diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Türk Rumlar Aleyhinde Casusluk Yapmakla Suçlanıyor”Alithia gazetesi: “Kıbrıslı Türk’ü Rumların Casusu Olarak tutukladılar”Politis gazetesi: “Mağusa’da Askerleri Fotoğraf Çekiyordu”.(GE/SEL)