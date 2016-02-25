Askeri Bölgeler Konusunda Strazburg’da Mücadele

Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, Türkiye’nin kayıplar konusundaki arşivlerini açması konusunda yakın zamanda Strazburg’da büyük bir mücadele vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi dün toplandığını ve Kıbrıslı Rum kayıplar konusunu ele aldığını yazdılar.

Gazete haberinde, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun komitede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KKTC’deki bazı askeri bölgelerde kazılar yapılmasına izin vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak sorunu çözmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Türkiye’nin kayıplara ilişkin arşivlerini açması durumunda daha çok kaybın tespit edilmesi olanağının doğacağını iddia ederek, bu konuda yakın tarihte Strazburg’ta büyük bir mücadele vermeye hazırlandıklarını vurguladı.

Gazete, toplantıda Rum Dışişleri Bakanlığı adına yer alan Hrisostomos Stavru’nun ise konuşmasında, “hesap verecek olan ülkenin Türkiye olduğunu ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 8-10 Mart tarihlerindeki toplantılarında önemli çaba göstereceklerini” söylediğini aktarı.

Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’taki askeri bölgelerin de kayıp kazılarına açılması talebinde bulunduğunu ve Bakanlar Komitesi’nin bu konuda Rum tarafından izahat vermesini istediğini yazdı.

Öte yandan Fotiu, Rum hükümetinin kayıpların tespit edilmesi çabalarının başarıya ulaşmasında yaşanan dramatik düşüşten endişe duyduğunu ve bu durumun Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına olumsuz etki yapacağını belirtirken, liderlerin ortak çağrısı sonrasında bir hareketlenme olduğunu ancak bunun “önemli yeni veriler olduğu” anlamına gelmediğini ifade etti.

Gazete komite toplantısında 1974’te ölen ve kemikleri ailelerine yanlış gönderilen Yunan askerleri ile 1980’li yıllarda Lakatamya askeri mezarlığından çıkarıldıktan sonra RMMO tarafından üzerlerine kimyasal madde döküldüğü için DNA yapıları bozulan kalıntılar konusunun da ele alındığını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi de konuya ilişkin haberinde Rum Kayıp Yakınları Derneği yetkililerinin kayıplar konusunda paylaştıkları görüşleri ve Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros’un Komitenin bugüne kadarki faaliyetleri ve kayıplara ilişkin verdiği rakamlara yer verdi.