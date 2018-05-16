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Aşağı Baf’taki Cami Ramazan İçin Açıldı

İBADET EDECEK YER SORUNU YAŞAYAN 1500 MÜSLÜMANA GEÇİCİ ÇÖZÜM

Aşağı Baf’taki Cami Ramazan İçin Açıldı

İBADET EDECEK YER SORUNU YAŞAYAN 1500 MÜSLÜMANA GEÇİCİ ÇÖZÜM

16 Mayıs 2018 Çarşamba 08:31
Aşağı Baf’taki Cami Ramazan İçin Açıldı

İBADET EDECEK YER SORUNU YAŞAYAN 1500 MÜSLÜMANA GEÇİCİ ÇÖZÜM

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 : Baf’ta yaşayan 1500 dolayında Müslüman’ın Aşağı Baf’taki caminin Ekim 2017’de kapatılması nedeniyle bu ramazanda camisiz kaldığı şikayetleri üzerine Baf Belediyesi’nin camiyi Ramazan ayı için “geçici” olarak ibadete açtığı haber verildi.

Alithia “Baf’ta Geçici Çözüm…Cami Ramazan İçin Açıldı” başlıklı haberinde, ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle caminin kapılarının, bunca zamandır ibadet edecek yeri olmayan 1500 dolayında Müslüman’a açıldığını yazdı.

Gazeteye göre, Baf Kaymakamı Mary Lambru dün Alithia’ya yaptığı açıklamada, cami olarak kullanılan binanın UNESCO’ya ait bir Kıbrıs Türk yapısı olduğunu, şu anda Baf Belediyesi tarafından restore edilmekte olduğunu söyledi.

Mekânın, restorasyon çalışmaları için kapatıldığını ve Ramazan ayı boyunca ibadet edilebilmesi maksadıyla restorasyon çalışmalarına ara verildiğini belirten Lambru, “çalışmaları durdurduk, elektrik enerjisini yeniden bağladık ve alan Ramazan Bayramı münasebetiyle Müslümanlara verildi”  dedi.

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Mary Lambru, bunun, geçici bir çözüm olduğunun altını çizerek, “söz konusu alan cami değil, sadece cami olarak adlandırılıyor. Sayıları 1500’ü aşan Baf Müslümanlarının ihtiyaçlarına cevap veremez” dedi, özetle şunları söyledi:

“Sorun uzun vadeli. Baf Belediyesi’nin başka cami önerilerini de, uzak olduğu gerekçesiyle Müslümanlar reddetti. Müslümanların Muttallo’daki Aya Sofya Camii talebi de reddedildi. Orası sıhhi olanakları ve suyu bulunmayan tarihi bir anıt.  Ramazan ile ilgili acil sorun çözüldü ancak din özgürlüğüne saygı duyuyor ve uzun vadeli başka çözümleri araştırıyoruz.”

“THEODORAKİS BİRLEŞİK KIBRIS BARIŞ İNİSİYATİFİNE YARDIMA HAZIR”

Öte yandan Fileleftheros, Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi isimli iki toplumlu örgütten bir heyetin “To Potami” isimli Yunan siyasi partisinin başkanı Stavros Theodorakis ile görüştüğünü, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri, örgütün Kıbrıs’ın iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesi yönündeki çabalarını aktardığını yazdı.

Habere göre, heyet, Theodorakis’le görüşmesinde, “Kıbrıs sorununda gözlemlenen çıkmazın, “Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumunu Müslümanlaştırma ve Kıbrıs’ın bölünmesini isteyen, iki devlet veya gevşek konfederasyon gibi çeşitli formülleri ileri götüren siyasi güçleri fanatikleştirme gibi tehlikeli planlarını uygulamasına hizmet ettiğini”  iddia etti.

Theodorakis ise Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çabalarına destek belirterek, hedeflerini gerek Yunanistan’da gerek Avrupa’da ileri götürmesi için İnisiyatife çeşitli şekillerde yardıma hazır olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 16.05.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
BafCamiAçıldıRamazan
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