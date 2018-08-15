Arni: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin askeri bölgelere erişiminde sıkıntı yok”

Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyesi Paul Henry Arni’nin, komite çalışmalarında Kuzey Kıbrıs’taki askeri bölgelere erişimde bir sıkıntının olmadığını söylediği kaydedildi.



Politis gazetesi, Rum Yönetimi’nin, son yıllarda, Türk ordusunun, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, araştırma ve kazı yapmak üzere askeri bölgelere erişimine izin vermediği konusunda uluslararası toplumu ikna etmekte yetersiz kaldığını belirtti.



Bu durumun (erişimde sorun olmadığının) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Avrupa Parlamentosu’nun metinlerinde de yer aldığını kaydeden gazete, bu konudaki yazılı belgelerde geçen ifadelere yer verdi.



Habere göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin notlarından birinde, 2015-2017 yıllarını kapsayan bir dönemde her yıl 10 askeri bölgede kazı yapılmasına ilişkin (2015 tarihli) anlaşmaya değinildiğini aktaran gazete, bu çerçevede, 2017 yılında 11’inci askeri bölgede de kazı yapılmasına izin verdiğinden söz edildiğini aktardı.



Gazete yakın zamanda ise, geçen Nisan ayında adayı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’nin rapor taslağında belirtildiği üzere, Kayıp Şahıslar Komitesi üçüncü üyesi Paul Henry Arni’nin, Türk ordusunun verdiği yanıta ilişkin memnuniyetini dile getirerek, muhataplarına, askeri bölgelere erişememe meselesinin artık bulunmadığını söylediğini aktardı.



Habere göre Arni, 51 askeri bölgeye erişimin olduğunu da belirtti.



Gazete bu durumda, Türk tarafının, yukarıda yazılanlardan da görüleceği üzere, askeri bölgelerde araştırma yapılmasına izin vermediği konusundaki kendi aleyhindeki görüntüyü alaşağı etmeyi başardığı yorumunda bulundu.



