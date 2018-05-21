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Arkeolojik ve tarihi eserler yağmalanıyor

Güney Kıbrıs’ta birçok tarihi ve arkeolojik değeri bulunan alanın yağmalandığı ve ihlal edildiği bildirildi.

Arkeolojik ve tarihi eserler yağmalanıyor

Güney Kıbrıs’ta birçok tarihi ve arkeolojik değeri bulunan alanın yağmalandığı ve ihlal edildiği bildirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:37
Arkeolojik ve tarihi eserler yağmalanıyor

Güney Kıbrıs’ta birçok tarihi ve arkeolojik değeri bulunan alanın yağmalandığı ve ihlal edildiği bildirildi.

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Haravgi gazetesi, KKTC’deki kültürel miras ve arkeolojik alanların ihlal edilmesine yönelik eylemler sürerken durumun Güney Kıbrıs’ta da farklı olmadığını iddia etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta son beş yılda yaşanan tarihi eser yağmacılığı ve bununla ilgili suçlara ilişkin bir listenin Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı VasilikiAnastasiadu tarafından Rum meclisinin ilgili komitesine 10 Mayıs tarihinde sunulduğunu belirterek, sunulan listenin sadece Rum Polisi’ne yansıyan olayları içerdiğini, ihbar edilmeyen başka olayların da olmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Haberde, arkeolojik değeri bulunan alanların ihlallerine ilişkin 35, tarihi eser kaçakçılığına dair yapılan tutuklamalara ilişkin 27 ve yasadışı metal detektörü kullanımına ilişkin beş olay listelenirken kültürel miras ve tarihi eser niteliğindeki alanlara yapılan müdahalelerin Güney Kıbrıs’taki boyutu ortaya konuldu.
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:54
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