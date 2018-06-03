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Arıların Korunması İçin Tedbirler...

Rum Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan arıların korunması için bazı tedbirlerin alındığını belirtti.

Arıların Korunması İçin Tedbirler...

Rum Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan arıların korunması için bazı tedbirlerin alındığını belirtti.

03 Haziran 2018 Pazar 10:00
Arıların Korunması İçin Tedbirler...

Rum Tarım, Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan arıların korunması için bazı tedbirlerin alındığını belirtti.

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in, arıcılıkla uğraşan kişilerin, bitkilerin ve ağaçların ilaçlanmasından dolayı arıların toplu olarak öldüğüne ilişkin şikayetlerde bulunduğunu anımsatması ve hükümetin arıların korunması konusunda ne yaptığı sorusu üzerine, Rum Tarım Bakanı Kadis’in buna yanıt verdiğini yazdı.

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Habere göre Kadis, 29 Mayıs tarihli yanıt mektubunda arıcılık sektörünün önemine ve katkısına vurgu yaparak, yerel arıcılığın geliştirilmesi için tüm faaliyetlerin yapılmakta olduğunu belirtti.

Kadis, kuraklık dönemlerinde arıcılıkla uğraşanların ekilebilir alanlara kaydıklarını bu nedenle arıların ilaçlamadan etkilenme riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak doğru ilaçlama yapılmasına ilişkin denetimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kadis, insanların kolay ulaştığı alanlar ve bölgeler konusunda da gerekli tedbirlerin alındığını ve doğru bilgilendirmenin yapıldığını söyledi.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 13:08
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