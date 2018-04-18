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Aranan Kıbrıslı Türk Metehan Sınır Kapısı’nda Tutuklandı
KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
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Aranan Kıbrıslı Türk Metehan Sınır Kapısı’nda Tutuklandı

10 yıldır aranan Kıbrıslı Türk dün Metehan (Ayios Demetios) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken Rum polisi tarafından tutuklandı.

Aranan Kıbrıslı Türk Metehan Sınır Kapısı’nda Tutuklandı

10 yıldır aranan Kıbrıslı Türk dün Metehan (Ayios Demetios) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken Rum polisi tarafından tutuklandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
Aranan Kıbrıslı Türk Metehan Sınır Kapısı’nda Tutuklandı
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Güney Kıbrıs’ta sahte belge düzenleme ve tedavüle sunma girişiminde bulunma gerekçesiyle 10 yıldır aranan bir Kıbrıslı Türk dün Metehan (Ayios Demetios) sınır kapısında Güney Kıbrıs’a geçmek isterken Rum polisi tarafından tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi haberinde, şu anda 27 yaşında olan Kıbrıslı Türk’ün 10 yıl önce Güney Kıbrıs’taki kimlik dairesine giderek, başka birinin fotoğrafını kullanarak kimlik çıkarmaya çalıştığını ve durumun fark edilip, Rum polisine haber verilmesine rağmen şahsın KKTC’ye dönmeyi başardığını yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın dün Metehan Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçme girişiminde bulunduğunu ancak adı “stop list”de yer almasından ötürü Rum polisince tutuklandığını vurguladı.

Habere göre, söz konusu şahıs hakkında, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından iki günlük tutukluluk kararı verildi.

Son Güncelleme: 18.04.2018 11:21
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