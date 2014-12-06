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Aralarında Stilianidis’in De Bulunduğu AB’den Üç Yetkili Türkiye’ye Gidiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Komiseri Johannes Hahn ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stilianidis ile birlikte Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı haber verildi.

Aralarında Stilianidis’in De Bulunduğu AB’den Üç Yetkili Türkiye’ye Gidiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Komiseri Johannes Hahn ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stilianidis ile birlikte Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı haber verildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 09:44
Aralarında Stilianidis’in De Bulunduğu AB’den Üç Yetkili Türkiye’ye Gidiyor
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Komiseri Johannes Hahn ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hristos Stilianidis ile birlikte Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Mogherini ve Komisyon üyelerinin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanların yanı sıra muhalefet partileri, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Mogherini ve Stilianidis’in 9 Aralık’ta Kilis’teki bir mülteci kampını ziyaret edeceğini de belirtti.

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