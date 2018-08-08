Aracıyla Rus Konsolosluğu’na Girdi...



Limasol’da, dün, 45 yaşındaki bir kişinin, dün, Rus Konsolosluğu’na arabasıyla girmeye çalıştığı belirtildi.

Politis gazetesi, söz konusu şahsın, kullanmakta olduğu aracı, Limasol’da bulunan Rus Konsolosluğu’nun demir parmaklıklarına sürdüğünü yazdı.

Gazete söz konusu kişinin demir parmaklıklara çarptıktan sonra, binanın girişindeki camları da kırmaya başladığını belirtti.

Habere göre, kendinden geçmiş vaziyette olan şahıs, kendisini öldürmek için Rus gizli servisi KGB’nin hedefinde olduğunu iddia etti.

Polis tarafından tutuklanan şahıs, daha sonra gerek cam kırıklarından kaynaklanan yaralarının tedavisi ve grekse psikolojik muayene için Limasol Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan Alithia gazetesi, söz konusu şahsın daha önce akıl hastanesinde tedavi gördüğünü yazdı.

