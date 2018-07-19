Araç Hırsızlığı Revaçta

Güney Kıbrıs’ta araç hırsızlıklarını revaçta olduğu, son iki yıl içerisinde binden fazla araç çalındığı ve en çok araç hırsızlığına Limasol’da rastlandığı bildirildi.

Politis’in haberine göre, 2015’ten Ocak 2018’e kadar geçen süre içerisinde bin 185 araç çalındı. Çalınan her 3 arabadan 2’si bulunabildi. Lefkoşa, en çok araç hırsızlığı yapılan yer sıralamasında, Limasol’dan sonra ikinci sırada.

Rum polisinin elindeki veriler, hırsızların genelde çaldıkları arabaları kısa süre elde tuttuktan sonra terk ettiğini ve bu araçların bir kısmıyla cürüm işlendiğini gösteriyor. Çalınan araçların bir kısmının ise parçalanarak, yedek parça olarak satıldığına inanılıyor.

Eldeki verilerin, sadece pahalı araçların çalındığı düşüncesinin yanlış olduğunu gösterdiğine dikkat çeken gazete, polisin, herhangi bir cürüm faaliyetinde kullanılabilecekleri gerekçesiyle halktan araç hırsızlıklarını derhal bildirmelerini istediğini yazdı.

