banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
247.155
DOLAR
6.3814
STERLİN
8.2006
EURO
7.4480
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Devlet Piyangosu çekildi…
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
Ercan Havaalanı'ndaki eylem sona erdi
ERCAN HAVAALANI'NDAKİ EYLEM SONA ERDİ
Ölümlü kaza
ÖLÜMLÜ KAZA
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

Arabanın Bagajında Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışırken Yakalandı!

Güney Lefkoşa sakini 56 yaşındaki bir şahsın, 47 yaşındaki bir yabancıyı arabasının bagajında “Agios Dometios” (Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

Arabanın Bagajında Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışırken Yakalandı!

Güney Lefkoşa sakini 56 yaşındaki bir şahsın, 47 yaşındaki bir yabancıyı arabasının bagajında “Agios Dometios” (Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:43
Arabanın Bagajında Güney Kıbrıs’a Geçmeye Çalışırken Yakalandı!


Güney Lefkoşa sakini 56 yaşındaki bir şahsın, 47 yaşındaki bir yabancıyı arabasının bagajında “Agios Dometios” (Metehan) sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleşen bir olayda, bahse konu şahsın, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a sınırdan arabanın bagajında geçmeye çalışırken, Gümrük Polislerinin yaptığı kontrol sırasında yakalandığını ve akabinde iki şahsın da tutuklandığını belirtti.

Politis gazetesi ise, bagajdaki kişinin Lübnan vatandaşı bir Suriyeli olduğunu yazarken, bu şahsın 5 Eylül’de yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalacağını belirtti.

Arabanın şoförünün de daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olan Suriyeli bir şahıs olduğunu yazan gazete, bu kişinin kefalet ve belirli şartlarla serbest bırakıldığını ifade etti.

Gazete Rum polisinin elinde, yasal olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olup, Suriyelilerin para karşılığında Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e geçmelerine yardım eden bir Suriyeli çete olduğu konusunda bilgiler bulunduğunu da ekledi.

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ütopos” Parti Kuruyor...
“Ütopos” Parti Kuruyor...
Limasol’da Bir Ortaokulda Kundaklama!
Limasol’da Bir Ortaokulda Kundaklama!
Güney Kıbrıs’ta Öğretmenlerin Eylemi
Güney Kıbrıs’ta Öğretmenlerin Eylemi
“Babutsalar Tehlikede”
“Babutsalar Tehlikede”
Son 3 Yılda 33 Çocuk Ebeveynlerinden Biri Tarafından Kaçırıldı
Son 3 Yılda 33 Çocuk Ebeveynlerinden Biri Tarafından Kaçırıldı
Hristodulidis: “Mevcut durum durağan değil”
Hristodulidis: “Mevcut durum durağan değil”
Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Heyeti Ay. Fanurios Kilisesi’ni ziyaret etti
Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Heyeti Ay. Fanurios Kilisesi’ni ziyaret etti
Vatandaşlar İttifakı: “İngiliz Üslerindeki topraklar geri alınsın”
Vatandaşlar İttifakı: “İngiliz Üslerindeki topraklar geri alınsın”
Hala Sultan’a bayram ziyareti
Hala Sultan’a bayram ziyareti
Fransa ile Güney Kıbrıs arasında arama kurtarma tatbikatı
Fransa ile Güney Kıbrıs arasında arama kurtarma tatbikatı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim