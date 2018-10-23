Arabada bıraktığı 50 bin Euro çalındı

Baf’taki bir bet ofis sahibinin, önceki gece arabada bıraktığı 50 bin Euro’nun kimliği belirsiz şahıslarca çalındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 29 yaşındaki şahsın, ofisi kapattıktan sonra o günün kazancı olan 50 bin Euro’yu alarak arabasına bindiğini ve bir eğlence mekanına gittiğini; arabasına döndüğünde de burada bıraktığı paranın çalındığını fark ettiğini yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ESKİ MUHTAR YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, muhtar olduğu dönemde (2017 yılında) muhtarlık kasasından yolsuzluk yaparak 44 bin Euro çalan Limasollu eski bir muhtarın tutuklandığını ve bugün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını yazdı.