Ara Bölgedeki Taşınmazlara Vergi



Ara bölgede bulunan ve daha önce sıfır değere sahip binlerce taşınmaz mala değer biçileceği ve vergilendirme getirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Ara Bölge Vergilendiriliyor” başlıklı haberinde, ara bölgede bulunan ve sıfır değere sahip söz konusu taşınmazların 2013 fiyatları temelinde değerlerinin belirleneceğini yazdı.

Habere göre Rum Tapu Dairesi Müdürü Andreas Sokratus konu hakkında yaptığı açıklamada, bu taşınmazların, mal sahiplerinin ulaşabilmesi mümkün taşınmazlar olduğunu belirtti.

Sokratus, BM’den alınan iznin ardından bu taşınmazların ister tarım isterse başka amaçlar için değerlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Sokratus açıklamasında ayrıca BM’nin yasakladığı bölgelere çok yakın olan taşınmazların sıfır değere sahip olmaya devam edeceğini de belirtti.