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Ara Bölgede Evi Olan Rum’a 44 Yıl Sonra Göçmen Değilsin Dediler!

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Zararın Eşit Paylaşımı Kurumuna” kredi başvurusunda bulunan “Agios Dometios” (Ay.Demet) bölgesi göçmeni 44 yaşındaki Yorgos Kiriakos’a, 44 yıl sonra kendisinin göçmen olmadığının söylendiği belirtildi.

Ara Bölgede Evi Olan Rum’a 44 Yıl Sonra Göçmen Değilsin Dediler!

Güney Kıbrıs’ta bulunan “Zararın Eşit Paylaşımı Kurumuna” kredi başvurusunda bulunan “Agios Dometios” (Ay.Demet) bölgesi göçmeni 44 yaşındaki Yorgos Kiriakos’a, 44 yıl sonra kendisinin göçmen olmadığının söylendiği belirtildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:14
Ara Bölgede Evi Olan Rum’a 44 Yıl Sonra Göçmen Değilsin Dediler!


Güney Kıbrıs’ta bulunan “Zararın Eşit Paylaşımı Kurumuna” kredi başvurusunda bulunan “Agios Dometios” (Ay.Demet) bölgesi göçmeni 44 yaşındaki Yorgos Kiriakos’a, 44 yıl sonra kendisinin göçmen olmadığının söylendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Göçmenle İlgili Eşi Benzeri Görülmemiş Gaf” başlıklı haberinde, Kiriakos’un kısa zaman önce “Zararın Eşit Paylaşımı Kurumuna” başvuruda bulunduğunu ve ara bölgede, “Priamu” sokağında bulunan evinin tapusunu da kuruma sunarak, kredi talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, kurumun birkaç gün sonra Kiriakos’u, kendisinin göçmen olmadığı, çünkü 248’inci blokta bulunan evine değer tespiti yapılmasının mümkün olmadığı, Tapu ve Kadastro Dairesine göre bu arazinin Güney Kıbrıs içerisinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Elektronik postayla kendisine gönderilen mektubun devamında, Kiriakos’un, kredi başvurusunun incelenmeye alınması için Kuzeydeki eski mülklerinin diğer tapularının kopyasını göndermesi gerektiği konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, Priamu sokağının kuzey bölgesinde bulunan evlerin ara bölgeye girdiğini ve sahiplerinin de göçmen olarak tanımlandıklarını belirtti. Gazete aynı sokağın güney bölgesindeki evlerin ise Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu ifade etti.

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Gazetenin, Kiriakos’un isteğiyle, dün “Agios Dometios” Belediye Başkanı Kostas Petru ile söz konusu sokağı ziyaret ettikleri de belirtilen haberde, evin ara bölge içerisine girdiğini tespit ettiklerini, öte yandan Belediye Başkanı Petru’nun, bahse konu sokaktaki evlerin sahiplerinin “bilinen/tanınmış göçmenler” olduklarını ve göçmen kimliklerine sahip olduklarını söylediğini de iletti.

Gazeteye göre tapudan yetkili bir çalışan ise gazeteye açıklamasında, 2013 fiyatları seviyesinde gerçekleştirilen değerlendirme temelinde, geçmişte ara bölgede “erişilemez” olarak addedilen bu taşınmazın, bu kez Tapu Dairesi çalışanları tarafından “erişilebilir” olarak addedildiğini ve tabii ki çalışanların da hata yapması ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.

Gazete Tapu Dairesinin, hatalarını düzeltmek için, Belediyeden evle ilgili teyit istediğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 13:45
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