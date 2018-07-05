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Apsiu’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Apsiu’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Apsiu’daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Limasol’da “Apsiu” (Apşu) köyünün bulunduğu bölgede bu sabah saat 10.00 civarında çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin internet sayfasında çıkan habere göre, Rum İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Andreas Kettis yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Şimdiye kadar 40 hektarlık alanın yandığı bilgisini veren Kettis, yangının çıktığı bölgeye karadan ulaşım zor olduğu için yangına havadan müdahalenin sürdüğünü belirtti

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Son Güncelleme: 05.07.2018 16:16
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