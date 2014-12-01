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Apostolos Andreas’ın İsim Günü Yortusu Binlerce Rum’un Katılımıyla Gerçekleşti

Apostolos Andreas Manastırı’nda dün, binlerce Rum’un katılımıyla, Apostolos Andreas’ın isim günü yortusu gerçekleştirildi.

Apostolos Andreas’ın İsim Günü Yortusu Binlerce Rum’un Katılımıyla Gerçekleşti

Apostolos Andreas Manastırı’nda dün, binlerce Rum’un katılımıyla, Apostolos Andreas’ın isim günü yortusu gerçekleştirildi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:09
Apostolos Andreas’ın İsim Günü Yortusu Binlerce Rum’un Katılımıyla Gerçekleşti
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Apostolos Andreas Manastırı’nda dün, binlerce Rum’un katılımıyla, Apostolos Andreas’ın isim günü yortusu gerçekleştirildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, isim günü yortusu çerçevesinde, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetilen bir ayin yapıldığını ve ayinde, dualar edilip mumlar yakıldığını yazdı.
Gazete, manastırdaki restorasyon çalışmaları nedeniyle ayinin yan tarafta, küçük kiliseye dönüştürülen yerde gerçekleştiğini kaydetti.

Bu arada Başpiskopos II. Hrisostomos, Apostolos Andreas Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarının, zorluklara rağmen ilerlediğini söyledi.

Habere göre, II. Hrisostomos, St. Barnabas Manastırı’nın da restore edilmesi için Din İşleri Başkanı Talip Atalay’dan aracılık etmesini istediğini söyledi.

II. Hrisostomos, KKTC’deki dini eserlerini Türklerin korumasını istemediklerini ve bu eserleri kendilerinin koruyabileceklerini; ihtiyaçları olan tek şeyin izin olduğunu ifade etti.

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