Güney Kıbrıs’ta 2012 ve 2013 yılında 2 binden fazla kişinin kamudaki görevinden ayrıldığı haber verildi.

Simerini gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı “Apar Topar Kamudan Ayrılıyorlar” başlıklı haberinde, 2012 yılında Meclis, çeşitli bakanlıklar, yargı, hukuk ve denetleme birimleri, kooperatifler ve bağımsız ofislerden bin 18 çalışanın emekli olduğunu ya da görevinden ayrıldığını belirtti. 2013 yılında ise 991 çalışanın kamu görevinden ayrıldığını kaydetti.

6 BİNDEN FAZLA YENİ İŞSİZ

Gazete, bir başka haberinde, Kasım 2014 sonunda kayıtlı işsizler rakamının 47 bin 603 olduğunu belirterek, önceki aya göre 6 bin 269’luk bir artış olduğunu aktardı.

İŞSİZLER KENDİNİ ALKOLE VERİYOR

Güney Kıbrıs’taki “Uyuşturucuyla İlgili Belge ve Bilgi Ulusal Merkezi” (EKTEPN) verilerine dayandırılarak, birçok hane halkını zora sokan ekonomik durumun, insanların alkol kullanmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

2013 yılında alkol kullanımından dolayı 347 kişinin terapi merkezlerine başvuruda bulunduğunu kaydeden gazete, bunların 10’da 7’sinin 40 yaş altı ve 10’da 7’sinin erkek olduğunu belirtti.

Başvuruda bulunanların yüzde 54’ünün daha önce de alkol tedavisi aldığını aktaran gazete, 244 tanesinin kendi isteğiyle başvuruda bulunduğunu belirtti.

Gazete, başvuruda bulunanların 5’te 2’sinin ilköğretim mezunu olduğu beyanında bulunduğunu aktardı.

Başvuruda bulunanların yüzde 58’inin ya işsiz, ya da geçici işi olduğunu kaydeden gazete, sadece 3’te 1’inin sabit bir işinin olduğunu yazdı.

Gazete, terapi için başvuruda bulunanların yüzde 10’unun ekonomik olarak aktif olmadığını da belirtti.

Araştırmaya göre yüksek eğitim seviyesine sahip kişilerin de işsiz olduğunu kaydeden gazete, işsizliğin ilk döneminin, alkol tüketiminin en yüksek seviyesinin en yüksek olduğu dönem olduğunu yazdı.

Habere göre, terapi için başvuruda bulunanların ilk tercihi bira. Bunu viski, votka ve konyak takip ediyor.



