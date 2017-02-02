Güney Kıbrıs:
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02 Şubat 2017 Perşembe 08:38

Ap Sosyalist Grup Başkanı Pıtela, Papadopulos İle Görüştü

AP Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pittella’nın, “Kıbrıs’ın güvenliği ile bağımsızlığının garanti altına alınması için askere ihtiyaç olmadığını” söylediği bildirildi.

Ap Sosyalist Grup Başkanı Pıtela, Papadopulos İle Görüştü
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PITELA: “NE ASKER NE GARANTİLER”

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : AP Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pittella’nın, “Kıbrıs’ın güvenliği ile bağımsızlığının garanti altına alınması için askere ihtiyaç olmadığını” söylediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ne Asker, Ne Garanti” başlığıyla aktardığı haberinde, Pittella’nın, Brüksel’de temaslarda bulunan DIKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Pitella, yazılı açıklamasında, AB’nin Kıbrıslılar için en iyi garantör olduğunu belirterek, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, AB yasaları ve ilkeleriyle tam uyum içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Papadopulos’un, Pittella ile görüşmesi öncesinde Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu toplantısında konuştuğunu yazdı. Gazeteye göre, Papadopulos, “Ankara’nın, askerin adada kalması ve garantiler aracılığıyla Kıbrıs’ı hamisi yapmak istediği; bunun yanı sıra 80 milyon Türk vatandaşı için 4 temel özgürlük talebinin, Erdoğan’ın arka kapıdan AB’ye erişim için çalıştığını gösterdiği” iddiasında bulundu.

Cenevre konferansında ilerleme kaydedilmediğini öne süren Papadopulos, konferansın başarısız olmasının tek sorumlusunun Türkiye olduğunu savundu.

Habere göre, Papadopulos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununun çözülmesine gerçekten ilgi göstermediğini ve ilk emelinin, AB düzeyinde kazanımlar elde etmek ve iç cephedeki tüm yetkileri tekelinde toplamak olduğunu öne sürdü.

MOGHERINI İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, devamla, Papadopulos’un AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Federica Mogherini ile görüşmesini aktardı.

Habere göre, Papadopulos, AB üyeliğinin en iyi garanti olduğunu ve Mogherini’nin de bunu anladığını ve bu çerçevede görüş belirttiğini söyledi.

Papadopulos, Mogherini ile görüşmesinde, Türkiye’nin 4 özgürlük talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, AB’yi bu konuda net görüş belirtmeye çağırdı.

Habere göre, Papadopulos, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesiyle ilgili olarak ise, “Ankara’nın uygulamadığı bir anlaşmanın yükseltilmesinin manasız olduğunu” iddia etti.

(GE/FEZ)

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