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AP Seçimlerinde 77 Bin Kıbrıslı Türk’ün Oy Kullanma Hakkı Olduğu İddia Edildi!

Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmaların başlamasıyla, oy kullanma hakkı olabilecek Kıbrıslı Türklerin sayısı da gündeme geldi.

AP Seçimlerinde 77 Bin Kıbrıslı Türk’ün Oy Kullanma Hakkı Olduğu İddia Edildi!

Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmaların başlamasıyla, oy kullanma hakkı olabilecek Kıbrıslı Türklerin sayısı da gündeme geldi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
AP Seçimlerinde 77 Bin Kıbrıslı Türk’ün Oy Kullanma Hakkı Olduğu İddia Edildi!


 Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmaların başlamasıyla, oy kullanma hakkı olabilecek Kıbrıslı Türklerin sayısı da gündeme geldi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip olan ve Rum makamlarında KKTC’deki adresleri kayıtlı olan Kıbrıslı Türklerin 2019 AP seçimlerinde oy kullanma hakkının olduğunu yazdı.

Verilere göre bu rakamın 77 bin olduğunu kaydeden gazete, tüm bu kişilerin 2019-2024 dönemlerinde AP’a katılacak 6 Milletvekili için yapılacak seçimlerde otomatik olarak seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu iddia etti. Gazete, kayıtlı Kıbrıslı Türk seçmenlerin sayısının, tüm seçmenlerin yüzde 12’sine denk geldiğini belirtti.

Buna göre yaklaşık 560 bin Kıbrıslı Rum ve 77 bin Kıbrıslı Türk seçmenin bulunduğunu aktaran gazete, (Kıbrıslı Türklerin) oy verme yeri konusunda ise sınır kapıları yakınlarında kurulacak olan seçim merkezlerine gidilmesi gerektiğini yazdı.

2014 yılındaki AP seçimlerinde sınır kapıları yakınlarında kurulan 50 sandıkta, oy kullanma hakkına sahip 58 bin 639 Kıbrıslı Türk’ten 1869’unun oy kullandığını belirten gazete, sayıda 5 yıl içerisinde 20 bin kadar artış olmasının sebebinin, yeni kimlik sürümleriyle ve kimliği olan, ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin KKTC’deki kayıtlı adresine sahip olmadığı bazı kişilerin doğru verilerinin kaydedilmesiyle ilgili olduğunu savundu.

Haberde Güney Kıbrıs’ta yapılan “ulusal seçimlerde” sadece Rum tarafında kalan ve seçmen kütüklerine kayıtlı olan Kıbrıslı Türklerin oy kullanabildiği anımsatan gazete, son seçimlerde bu rakamın 650 olduğunu aktardı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Gazete, Rum siyasi partilerin seçim çalışmalarının başladığını belirterek, bu çalışmaların Eylül ayında yoğunluk kazanacağını yazdı.

Bazı partilerin, Rum Başkanlık seçimlerindeki kararlarından dolayı almış oldukları yaralardan ötürü zor bir pozisyonda bulunduğunu kaydeden gazete, bu partilerin, AP seçimlerinde bir Milletvekili seçtirmelerinin zor olduğu bilinciyle, uygun işbirlikleri ve var olan sorunları gizlemek için başka meşru yöntem arayışları içinde olduklarını belirtti.

Sorunların gizlenmesine en iyi yöntemin parti dışı güçlerle işbirliği yapmak olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, bu stratejinin gerçekleştirilmesinde Kıbrıs Türk toplumundan şahsiyetlerle işbirliği yapılmasının iyi bir fırsat olacağı yorumunu yaptı.

Gazete, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk hükümeti ve Kıbrıs sorunundaki tutumu nedeniyle mahkemeye sürüklemeye çalıştığı Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in geçmişi nedeniyle, Güney Kıbrıs’taki siyasi güçlerin, ya doğrunda Şener Levent ile ya da “işgal bölgelerinin Türkleştirilmesi” mantığına yakın olmayan başka şahsiyetler aracılığıyla, Kıbrıs Türk toplumunu AP seçimlerine daha çok müdahil etmeye çalıştığını öne sürdü.

RUM PARTİLERİN NİYETLERİ

AKEL’in, oy pusulasında altı kadrodan birine Kıbrıs Türk toplumundan birinin girmesi için Kıbrıslı Türklerle iletişim içinde olduğunu kamu önünde söylediğini belirten gazete, masada bazı isimlerin bulunduğunu, konunun seçimlerden birkaç ay önce belli olacağını yazdı.

Kıbrıs Türk toplumundan şahsiyetleri yoklayan diğer iki partinin Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı olduğunu kaydeden gazete, her ikisinin de, işbirliği yapma çabasıyla Şener Levent’le konuştuğunu aktardı.

Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Levent ile işbirliği yapacaklarını açıkladığını, ancak bunun nasıl olacağına netlik kazandırmadığını belirten gazete, bunun üzerine Levent’in, herhangi bir partinin seçim pusulasına katılmayacağını söyleyerek, isteyen partiyi kendini desteklemeye ve bunu, partisel kimliği olmayacak bir işbirliğiyle yapmaya çağırdığını kaydetti.

Gazete Ekologlar Hareketi’nin de, Vatandaşlar İttifakı’nın da geniş ittifaklar olmadan AP seçimlerinde bir şanslarının olmadığını bildiğini belirtti.

EDEK’in, seçime işbirliği yapmadan girmesi durumunda, son üç yıldır büyük bir dinamiğe sahip olan ELAM’ın 6’ıncı koltuğu alması endişesine sahip olduğundan söz eden gazete, ancak EDEK’in Kıbrıs Türk toplumundan şahsiyetlerle işbirliği yapma olasılığının bulunmadığını kaydetti.

DİKO’nun da böyle bir senaryosunun olmadığını yazan gazete, DİSİ’de ise, istese de istemese de böyle bir eylem için şartların olgunlaşmadığının bilindiğini belirtti.

ŞENER LEVENT’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Politis gazetesi, Şener Levent’in Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada, AP seçimlerine herhangi bir partiyle katılmayacağını söylediğini aktardı.

Habere göre tüm “Kıbrıslıları” temsil edebileceği düşüncesiyle, aday olma niyetinin olduğunu belirten Levent, birçok siyasi ve diğer kişilerle görüşerek ve temaslarda bulunarak çeşitli olasılıkları ele aldıklarını belirtti.

Olgun bir düşüncenin ardından herhangi bir partinin bayrağı altında seçilmeyi talep etmeme sonucuna vardığını anlayan Levent, yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Yasemin adlı seçim oluşumunun, tüm “Kıbrıslıları” temsil ve ifade edeceği kararına vardıklarını belirtti.

Levent, oy pusulalarındaki 6 mevkide, toplumlardan ve adanın toplumsal gruplarından saygın kişiler olacağını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 12:37
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