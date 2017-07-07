Güney Kıbrıs:
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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

AP Raporu Rum Basınında

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’yle AB katılım müzakerelerinin resmen sonlandırılmasını talep eden raporu Rum basınında da geniş yer buldu.

AP Raporu Rum Basınında
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’yle AB katılım müzakerelerinin resmen sonlandırılmasını talep eden raporu Rum basınında da geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Avrupa Parlamentosu: Asker Gitsin” başlığı altında verdiği haberinde, AP’ın Türkiye raporunda, AB katılım müzakerelerinin sone erdirilmesinin talep edildiğini yazdı.

Gazete ayrıca, raporda Türkiye’den Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine etkin katkı koyması ve askerini adadan çekmesi yönünde çağrıda da bulunulduğunu belirtti.

Diğer gazeteler ise rapora ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Fileleftheros: “Hem Havuç Hem Kırbaç”.

Alithia: “Avrupa’dan Bir Adım Daha Uzak”.

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