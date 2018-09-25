AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş Raporu Görüşülmeye Başlandı

Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin Maraş ile ilgili raporunun dün, Avrupa Parlamentosu’nda görüşülmeye başladığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, raporda, BM Güvenlik Konseyi’nin yeni bir karar alarak, Maraş’ın iadesini reddeden Türkiye’ye siyasi ve mali yaptırımlar uygulamasının istendiğini yazdı.



Gazete, raporun, 21 Kasım’da yapılacak oylamada son halini alacağını ve bu tarihe kadar, raporda çeşitli düzenlemeler yapılabileceğini kaydederken, Türk lobisinin raporu “sulandırmaya” çalışacağını iddia etti.



Haberde, raporun herhangi bir siyasi bağlayıcılığı bulunmadığı; ancak etik açıdan mesajlar verdiği belirtilirken, raporun içeriğinde “Türkiye’nin Kıbrıs topraklarının yüzde 37’sini işgal ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğinin, AP milletvekillerinden oluşan heyetin kapalı bölge Maraş’a girmesine izin verilmemesinin ve ülkücülerin, endişe verici şekilde heyete, özellikle de heyet başkanına yaklaşmalarının bulunduğu” savunuldu.



Alithia gazetesi ise, AP Dilekçeler Komitesi Başkanı Cecilia Wikström’ün dünkü oturumda yaptığı konuşmaya yer verdi.



Gazeteye göre Wikström, konunun oldukça hassas ve duygusal bir konu olduğunu kaydederken, Türkiye’nin, AP kararlarını tamamen görmezden geldiğini iddia etti ve AB’nin Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini kaydetti.



Wikström, Kıbrıs sorununda çözüm için zamanın daraldığını ve halkın, bir arada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu unuttuğunu kaydetti.



Haberde, Rum AP milletvekillerinin konuyla ilgili görüşleri de yer aldı.