AP Dilekçeler Komitesi Üyeleri Kapalı Bölge Maraş Sınırına Ziyarette Bulundu!

AP Dilekçeler Komitesi üyesi milletvekillerinin dün kapalı bölge Maraş sınırındaki “Glossa” plajına gerçekleştirdikleri ziyaret Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Dikenli Tellerin Yanında – Mağusalılar Avrupa Parlamentosu Heyetine Kalplerini Açtılar” başlıkları altında verdiği haberinde, çoğunluğu Kıbrıslı Rumlardan oluşan ve aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişinin dün kapalı bölge Maraş’ın hemen yanındaki “Glossa” plajında toplanarak AP Dilekçeler Komitesi heyetini karşıladıklarını kaydetti.

Gazete, heyetin ziyaretinde "duygusal anlar" yaşandığını, heyette yer alan AP Milletvekili Cecillia Wickström’ün ise yaptığı konuşmada Yunanca “kalbim parçalanıyor” dediğini yazdı.



Bazı anlarda gerginlikler yaşansa da etkinliğin sakin bir şekilde tamamlandığını belirten gazete, KKTC’den iki milletvekilinin de bölgeye giderek AP milletvekillerine mektup verdiklerini ve heyetin KKTC yetkilileriyle görüşmemesini kınadıklarını yazdı.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:



Haravgi: “Maraş’ın Açılması Başlangıç Noktası – Dilekçeler Komitesi’nden Net Tavır”.



Alithia: “AP Milletvekilleri Mağusalıların Yanında”.

Fileleftheros: “Mağusa Kalpleri Parçalıyor”.