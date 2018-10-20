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Anneden Göçmen Olan Rumların Seçim Haklarına İlişkin Talebi

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum İçişleri Bakanlığı’nın, annneden göçmen olan Rumların seçim haklarına ilişkin taleplerinin, kabul edilmesinin veya benimsenmesinin söz konusu olmadığını açıkladığı belirtildi.  

Anneden Göçmen Olan Rumların Seçim Haklarına İlişkin Talebi

Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum İçişleri Bakanlığı’nın, annneden göçmen olan Rumların seçim haklarına ilişkin taleplerinin, kabul edilmesinin veya benimsenmesinin söz konusu olmadığını açıkladığı belirtildi.  

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:08
Anneden Göçmen Olan Rumların Seçim Haklarına İlişkin Talebi
Lefkoşa, 20 Ekim 18 : Rum İçişleri Bakanlığı’nın, annneden göçmen olan Rumların seçim haklarına ilişkin taleplerinin, kabul edilmesinin veya benimsenmesinin söz konusu olmadığını açıkladığı belirtildi.  
Alithia gazetesinin haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, anne tarafından göçmen olanların seçim taleplerinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığı, bunun değiştirilmesi durumunda ise, her seçim bölgesine ilişkin milletvekilliği dağılımının da değiştirilmek zorunda kalınacağına dikkat çekildi.
Habere göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis, ilgili yasada, “babadan göçmen olan seçmenlerden” söz edildiğini, anneden göçmen olanlardan ise bahsedilmediğine dikkat çekerek, ilgili yasanın değiştirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu sordu.
İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, yanıtında, anneden göçmen olanların seçim haklarının tanınmamasıyla seçmen sayısının şu an Lefkoşa’da 193 bin 840, Girne’de 28 bin 539, “Mağusa”da 112 bin 130, Larnaka’da 56 bin 903, Limasol’da 113 bin 281, Baf’ta 43 bin 424 olmak üzere toplam 548 bin117; milletvekili dağılımının ise bölgelere göre 20, 3, 11, 6, 12 ve 4 olduğunu ifade etti. 
Nüfus Dairesi’nin 12.9.2018 tarihli verilerine göre toplamda 74 bin 621 anneden göçmen olan kişinin bulunduğunu, bunlardan zaten 28 bin 539’nun seçmen listesine dahil olduğunu yazan gazete, bu 28 bin 539 kişinin de annelerinin yerlerine göre yeniden düzenlenmesi durumunda ise seçmen listesinin “Lefkoşa’da 190 bin 508, Girne’de 33 bin 393, Mağusa’da 124 bin 563, Larnaka’da 51 bin 250, Limasol’da 106 bin 617, Baf’ta 41 bin 786 ve toplamda 548 bin 117 olacağını belirtti. 
Habere göre milletvekilliği dağılımı ise yine aynı bölgelerin sırasına göre 20, 4, 14 ,4, 10 ve 4 şeklinde yer alması söz konusu. 
(FK/FEZ)
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