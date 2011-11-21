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Anne rahmindeki cenin, kök hücreyle annesini iyileştiriyor

ABD'de bilimadamları, anne rahmindeki ceninin kök hücre göndererek annesini iyileştirdiğini belirledi...

Anne rahmindeki cenin, kök hücreyle annesini iyileştiriyor

ABD'de bilimadamları, anne rahmindeki ceninin kök hücre göndererek annesini iyileştirdiğini belirledi...

21 Kasım 2011 Pazartesi 17:51
Anne rahmindeki cenin, kök hücreyle annesini iyileştiriyor
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ABD'de bilimadamları, anne rahmindeki ceninin kök hücre göndererek annesini iyileştirdiğini belirledi.

New York'taki Mount Sinai Üniversitesi'nde yapılan çalışmada araştırmacılar, normal dişi farelerle, bütün vücut hücrelerinde yeşil renkli floresan ışığı yayan protein üretmesi için genetik değişime uğratılmış erkek fareleri çiftleştirdi.

Böylece anne rahmindeki cenin dokularının ayırt edilmesi sağlandı. Daha sonra hamile farenin kalp krizi geçirmesini sağlayan bilimadamları, iki hafta sonra kalp dokularını incelediklerinde annenin kalbinde cenine ait yeşil renkli hücreler buldu. Bu hücrelerin yeni kalp hücrelerine dönüşerek annenin kalbini iyileştirdiği görüldü. Bunun evrimsel bir mekanizma olduğunu belirten bilimadamları, ceninin annesinin kalbini koruyarak varlığını sürdürmeye çalıştığını açıkladı. Bilimada

mları, hücrelerin plasentadan sağlanmasının daha kolay olduğunu ve bu hücrelerin annenin bağışıklık sisteminde herhangi bir tepkiye yol açmadığını kaydetti. Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi Kök Hücre Terapileri Merkezi Müdürü Jakub Tolar, plasentada bulunan cenin hücrelerinin kalp dokusunun yenilenmesine yardımcı olduğunun ilk kez bu araştırma ile ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Daha önce yapılan çalışmalarda, hamile kadınların hasarlı beyin, karaciğer ve akciğer dokularında cenin kök hücrelerine rastlanmıştı. Ceninlerin annelerini göğüs kanserine karşı koruyan hücreler ürettiği de keşfedildi

Son Güncelleme: 21.11.2011 17:51
Anahtar Kelimeler:
AnneKökHücreCenin
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