Anma töreninde Kammenos’u yuhaladılar

3 Yunan ile “Drasis-KES” adlı öğrenci örgütü mensubu 9 Rum öğrencinin, Yunan Askeri Mezarlığı’nda dün düzenlenen anma töreninde, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’u yuhaladıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Kammenos’a küfür de eden 3 Yunan’ın gözaltına alındığını kaydederken, Kammenos’un dün sabah, söz konusu şahısların götürüldükleri karakola giderek, kendisine küfür edildiğinden şikayetçi olduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu şahıslar aleyhinde dava okunduğu ve serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Gazete, Kammenos’un dün, Faneromeni Kilisesi’nde düzenlenen anma ayini sırasında da “Drasis-KES” mensubu 9 öğrenci tarafından yuhalandığını belirtti.

Haberde, Kammenos’a tepkilerin nedeninin Makedonya ile ilgili olaylar olduğu ifade edildi.