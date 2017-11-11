Anketler 'Anastasiadis' Diyor...

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan yeni bir anket, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık seçimlerinin her iki turunda da galip geldiğini iddia etti.Politis ve diğer gazeteler, “ANT1” televizyon kanalı adına 19 Ekim-6 Kasım 2017 tarihleri arasında bin 21 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarının, Anastasiadis’in her iki turun da galibi olduğunu gösterdiğini yazdılar.Ankete göre ilk tur oylamada Anastasiadis yüzde 26,3, Nikolas Papadopulos yüzde 19,7 ve Stavros Malas yüzde 17 oy oranı alırken, Yorgos Lillikas yüzde 4, Hristos Hristu yüzde 3,6 ve Fivos Mavrovunitis ise yüzde 0,9 oranında kaldı.Katılımcıların yüzde 15,9’u sandığa gitmeyeceklerini, yüzde 9,6’sı ise geçersiz veya boş oy kullanacaklarını ifade ettiler. Kararsızların oranı ise yüzde 3,1 oldu.Ankete göre, seçimin ikinci turunda ise Anastasiadis yüzde 33, Papadopulos yüzde 29,8 oranında oy alırken, ikinci tur seçimde sandığa gitmeyeceklerin oranı yüzde 21,9 ve boş veya geçersiz oy kullanacaklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 12,4 oldu.