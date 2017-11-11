Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Kasım 2017 Cumartesi 09:39

Anketler 'Anastasiadis' Diyor...

Anketler 'Anastasiadis' Diyor...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Güney Kıbrıs’ta yayınlanan yeni bir anket, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık seçimlerinin her iki turunda da galip geldiğini iddia etti.

Politis ve diğer gazeteler, “ANT1” televizyon kanalı adına 19 Ekim-6 Kasım 2017 tarihleri arasında bin 21 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarının, Anastasiadis’in her iki turun da galibi olduğunu gösterdiğini yazdılar.

Ankete göre ilk tur oylamada Anastasiadis yüzde 26,3, Nikolas Papadopulos yüzde 19,7 ve Stavros Malas yüzde 17 oy oranı alırken, Yorgos Lillikas yüzde 4, Hristos Hristu yüzde 3,6 ve Fivos Mavrovunitis ise yüzde 0,9 oranında kaldı.

Katılımcıların yüzde 15,9’u sandığa gitmeyeceklerini, yüzde 9,6’sı ise geçersiz veya boş oy kullanacaklarını ifade ettiler. Kararsızların oranı ise yüzde 3,1 oldu.

Ankete göre, seçimin ikinci turunda ise Anastasiadis yüzde 33, Papadopulos yüzde 29,8 oranında oy alırken, ikinci tur seçimde sandığa gitmeyeceklerin oranı yüzde 21,9 ve boş veya geçersiz oy kullanacaklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 12,4 oldu. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e Silah Gönderebiliriz’ Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e...
ADAM ÖLDÜRMEKTEN YARGILANDI! ADAM ÖLDÜRMEKTEN YARGILANDI!
Anastasiadis: “Vesayet Kabul Etmiyoruz” Anastasiadis: “Vesayet Kabul Etmiyoruz”
KKTC’NİN KIŞ SAATİ UYGULAMA KARARI RUM BASININDA KKTC’NİN KIŞ SAATİ UYGULAMA KARARI RUM BASININDA
TRODOS DAĞLARI’NA RASATHANE İNŞA EDİLECEK TRODOS DAĞLARI’NA RASATHANE İNŞA EDİLECEK
KIBRIS'TA EVLENEN ÇİFTİN POZU OLAY OLDU! KIBRIS'TA EVLENEN ÇİFTİN POZU OLAY OLDU!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e...
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı, IŞİD’e karşı mücadelede Iraklı Kürtler tarafından kullanılması...

Haberi Oku