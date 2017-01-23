Anketin Devamı

Simerini gazetesinde dün de yer alan ve bugün ikinci kısmı yayımlanan ankete göre, Rum vatandaşların çoğunluğunun, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki hedeflerinin büyük ölçüde hayata geçirilmediğini düşündükleri belirtildi.

“HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİREMEDİK”

Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Simerini gazetesinde dün de yer alan ve bugün ikinci kısmı yayımlanan ankete göre, Rum vatandaşların çoğunluğunun, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’deki hedeflerinin büyük ölçüde hayata geçirilmediğini düşündükleri belirtildi.

Gazete “Hedeflerimizi Hayata Geçiremedik” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rumların yüzde 41’inin, Rum tarafının Cenevre’deki hedeflerinin az miktarda hayata geçirildiğini, yüzde 39’unun ise hiç hayata geçirilmediğini düşündüklerini iletti.

Gazete, Cenevre’de görüşülenlerin Rum kesimi açısından büyük bir başarı olduğunu düşünenlerin oranının ise yalnızca yüzde 6 olduğunu yazdı.

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansında yer alanların tutumlarının değerlendirilmesi konusunda ise, vatandaşların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Avrupa Komisyonu Başkanının katkısını olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini yazan gazete, Rumların, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin tutumlarının ise olumsuz olduğunu düşündüklerini iletti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise, takındıkları tavırlar konusunda birçok olumlu görüşler topladıklarını yazan gazete, geriye kalan partiler ve ELAM’ın ise vatandaşlar tarafından olumsuz bir şekilde değerlendirildiklerini belirtti.

Cenevre’de meydana gelenlerin Rum kesimi açısından başarı düzeyi konusundaki bir soruya karşılık ise, Kıbrıslı Rumların yine temkinli olduklarını yazan gazete, Rumların yüzde 43’ünün, Cenevre’ye gidişin biraz başarılı olduğunu, yüzde 29’unun ise hiç başarılı olmadığını düşündüklerini aktardı.

Ankete göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre konferansında, üstlendiği taahhütleri az derecede yerine getirdiğine inanların oranının yüzde 38 olduğunu yazan gazete, yüzde 29’unun yeterli derecede yerine getirdiğine, yüzde 22’sinin de hiç yerine getirmediğine inandıklarını aktardı.

Gazete, Rumların yüzde 52’sinin, Cenevre’deki Kıbrıs konferansının beş taraflı, yüzde 21’inin ise çok taraflı olduğunu düşündüklerini de iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Cenevre’de kendisine eşlik eden siyasi parti başkanlarıyla istişarede bulunduğuna inananların oranının ise yüzde 56 olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in Cenevre’ye siyasi parti başkanlarıyla gitmesinin doğru bir hareket olduğuna inananların oranının ise yüzde 68 olduğunu ekledi.

Gazete, Cenevre konferansında yer alanların tutumlarının değerlendirilmesi konusunda ise, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tutumunun olumlu olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 49, olumsuz olduğunu düşünenlerin oranının ise yüzde 8 olduğunu; Rumların yüzde 32’sinin ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Konferanstaki tutumunun olumsuz olduğunu düşündüklerini aktardı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tutumunun olumlu olduğunu düşünenlerin oranının ise yüzde 17 olduğunu ekledi.

(İY/ÖK)

