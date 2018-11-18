Angelidis Ve Iı. Hrisostomos Denya’yla İlgili Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 18 Kasım 18 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Denya köyüyle ilgili iddiaları hatırlatarak “her şey değerlendiriliyor, basından uzak yönetiliyor” dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ise “Türkler karşılık istedikleri için bunu yapıyor” iddiasında bulundu.

Rum radyosuna göre Angelidis, Rum çiftçilerin, ara bölge içerisinde ziraat faaliyetlerinde bulunmalarının engellendiği iddia edilen Denya meselesinin, Rum Dışişleri Bakanı tarafından yürütüldüğünü, “çok da iyi yönetildiğini” söyledi; bu konuda her şeyin değerlendirildiğini ve basından uzak yürütüldüğünü ekledi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, “tarlalarımızı işlemeye gidiyoruz Türk askeri geliyor ve Türklerin, haklarımızı ihlal etmesine yardımcı oluyor, bölge sakinlerinin seyahatlerini kolaylaştırmak için Kokkina’da barikatı açmayı reddediyor. Bunu, karşılıklar istedikleri için yapıyorlar” iddiasında bulundu.

(ŞA/HA)