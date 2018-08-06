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Angelidis “isak Ve Solomu’nun Hayal Ettiği Ve Uğruna Öldüğü Gibi Bir Vatan Bırakmanın” Yolunu Açıkladı

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “gelecek nesillere, Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun hayal ettikleri ve uğruna öldükleri gibi bir vatan” bırakmanın tek yolunun “işbirliği, birlik, ılımlılık ve gerçekçilik” olduğunu söyledi.

Angelidis “isak Ve Solomu’nun Hayal Ettiği Ve Uğruna Öldüğü Gibi Bir Vatan Bırakmanın” Yolunu Açıkladı

Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “gelecek nesillere, Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun hayal ettikleri ve uğruna öldükleri gibi bir vatan” bırakmanın tek yolunun “işbirliği, birlik, ılımlılık ve gerçekçilik” olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:29
Angelidis “isak Ve Solomu’nun Hayal Ettiği Ve Uğruna Öldüğü Gibi Bir Vatan Bırakmanın” Yolunu Açıkladı
Lefkoşa, 6 Ağustos 18 (.): Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis “gelecek nesillere, Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun hayal ettikleri ve uğruna öldükleri gibi bir vatan” bırakmanın tek yolunun “işbirliği, birlik, ılımlılık ve gerçekçilik” olduğunu söyledi.
Politis ve diğer gazetelere göre, ölümlerinin 22’nci yıldönümü sebebiyle İsaak ve Solomu için dün Paralimni’deki  Agiu Dimitriu Kilisesi’nde düzenlenen törende, Rum Yönetimi’ni temsilen konuşma yapan Angelidis bugün işbirliği ve birlik, ılımlılık ve gerçekçiliğe daha önce hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
Savvas Angelidis “Hepimiz Kıbrıs’ı, aramızdaki anlaşmazlıkların üzerinde tutmalıyız. Ancak bu şekilde vatana, bugün onurlandırmakta olduğumuz kahramanlarımız Tasos İsaak’a ve Solomos Solomu’ya borcumuzu ödeyebiliriz. inandıkları ve uğruna öldükleri gibi bir vatanı gelecek nesillere ancak bu şekilde bırakabiliriz.”
Habere göre “Konstantia ve Mağusa Metropoliti” Vasileos’un yönettiği dini törene Angelidis dışında milletvekilleri,  partilerden ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nden temsilciler, Paralimni belediye başkanı, askerî ve mülkî erkân ile İsak ve Solomu’nun aileleri katıldı.
Tören İsak ve Solomu’nun Paralimni’deki mezarlarına çelenk bırakılmasıyla devam etti. Törenin bu ayağına  cumartesi günü yola çıkan ve yeşil hat boyunca, zaman zaman Güney Kıbrıs-KKTC geçiş noktalarını kapatarak Paralimni’ye ulaşan Rum motosikletliler de katıldı. 
Gazete İsak ve Solomu’nun da mensubu olduğu Rum motosikletlilerin “çünkü anı ümit doğurur” sloganıyla gerçekleştirdiği bu yılki sürüş eylemine bin 200 civarında motosikletli katıldığını haberine ekledi. 
(ŞA/HÖ) 

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