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Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.

Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.

12 Haziran 2018 Salı 08:41
Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in temasları çerçevesinde Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşeceğini ve “EUROSATORY” Askeri Fuarı’na katılacağını yazdı.

Habere göre Angelidis, Fransa Meclisi Savunma Komitesi üyeleri ve “Fransa-Kıbrıs Dostluk Grubu” temsilcileriyle de bir araya gelecek.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 12:13
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