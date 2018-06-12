Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in temasları çerçevesinde Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşeceğini ve “EUROSATORY” Askeri Fuarı’na katılacağını yazdı.

Habere göre Angelidis, Fransa Meclisi Savunma Komitesi üyeleri ve “Fransa-Kıbrıs Dostluk Grubu” temsilcileriyle de bir araya gelecek.