Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.
Habere göre Angelidis, Fransa Meclisi Savunma Komitesi üyeleri ve “Fransa-Kıbrıs Dostluk Grubu” temsilcileriyle de bir araya gelecek.
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.
Habere göre Angelidis, Fransa Meclisi Savunma Komitesi üyeleri ve “Fransa-Kıbrıs Dostluk Grubu” temsilcileriyle de bir araya gelecek.