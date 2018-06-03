"Angelidis: “Diğer Ülkelerle Yaptığımız Ortak Tatbikatlar Orduya Ayrı Bir Önem Katıyor”

Lefkoşa, 3 Haziran 18 : Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelerle yaptığı ortak tatbikatların, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ayrı bir önem kattığını söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Angelidis, bölgedeki durum ve devam etmekte olan “Türk saldırganlığı” nedeniyle, RMMO’nun her daim teyakkuz halinde olma zorunluluğu bulunduğunu savundu.

Angelidis, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenlikte katalizör rol oynayabilecek güvenilir bir ortak olduğunu da ifade etti.

Habere göre Angelidis, Rum Savunma Bakanlığı’nın öncelikleri arasında RMMO personelinin güvenliği, RMMO’nun rolünün yükseltilmesi ve silahlanma programlarının rasyonel temellere oturtulmasının bulunduğunu belirtti.