Angelidis AB Savunma Bakanları Gayrı Resmi Toplantısına Katıldı!

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, 4-5 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen AB Savunma Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı’na katıldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, 4-5 Mayıs tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı’na katıldığını, toplantıda “Kalıcı Yapılandırılmış Savunma İşbirliği (PESCO)” programlarına ilişkin konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Angelidis toplantı çerçevesinde yaptığı konuşmada, üye ülkelerin PESCO’ya katılımı ve üçüncü ülkelerle yapılacak işbirliği koşullarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

