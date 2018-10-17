Andros Kiprianu Londra’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Londra’da Kıbrıs sorunuyla ilgili bir dizi temas gerçekleştirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun Londra temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD\'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştüğünü ve görüşmede, Doğu Akdeniz’de artan “Türk saldırganlığı” ve BM Barış Gücü’nün adadaki görevinin sonlandırılma ihtimali nedeniyle endişeli olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Kiprianu’nun Duncan’a, İngiltere’nin müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalara katkı koymasını talep ederek, Kıbrıs sorununun çözümünde anahtar rolü güvenlik ve garantiler konusunun oluşturduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

Haberde, Kiprianu’nun temasları çerçevesinde, Duncan’ın yanı sıra İşçi Partisi’nden iki gölge bakan ile görüştüğü ve Kıbrıs sorununda gelinen mevcut aşamayla ilgili bilgilendirme yaptığı belirtildi.

(GE/GÜL)