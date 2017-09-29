Andros Kiprianu’dan “bm Omorfo’nun İadesinde Israr Ediyordu” İddiası

Lefkoşa, 29 Eylül 17: AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana zirvesinde “Omorfo’nun” (Güzelyurt) Kıbrıs Rum idaresi altında yer almasında ısrar ettiği iddiasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, dün akşam düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana zirvesinde izlediği tutumu eleştirdiğini yazdılar.

Anastasiadis’in Crans Montana zirvesinde, garantörlük ve müdahale haklarının ilk andan itibaren kaldırılmasını öngören BM Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu önerileri doğru değerlendiremediğini vurgulayan Kiprianu, Guterres’in “anlaşmayla birlikte asker sayısının etkin biçimde azaltılmasını ve zaten iki yıl içerisinde sayıları 650 ve 950’ye düşecek Türk ve Yunan askerlerinin tamamen çekilmesini düzenli olarak gündeme getirdiğini” iddia etti.

Kiprianu, Guterres’in, “Omorfo’nun (Güzelyurt) ve diğer bölgelerin Kıbrıs Rum idaresine iade edilmesini” istediğini, ayrıca “mülkiyet, dönüşümlü başkanlık, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı ve Türk vatandaşlarına eşit muamele” konularını da gündeme getirdiğini savundu.

Kiprianu, “Türkiye ya müdahale ve garantörlük haklarının kaldırılmasını kabul edecekti ya da suçlanacaktı. Ne yazık ki her ikisi de olmadı” şeklinde konuştu.

Crans Montana zirvesi sonrasında Kıbrıs sorunu çabalarında yaşanan durağanlığın tehlikeli olduğunu vurgulayan Kiprianu, Anastasiadis’in yeni girişimler üstlenmek yerine seçim propagandası yaptığını da sözlerine ekledi.

(SB/ŞEB)