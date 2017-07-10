Andros Kiprianu Atina’da Çipras İle Görüşecek

Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşmek için, bugün Atina’ya gideceği haber verildi.

Haravgi gazetesi görüşmenin bugün akşamüzeri Yunanistan Başbakanlık konutunda 18.30’da gerçekleştirileceğini yazarken, Fileleftheros ise haberinde Kiprianu-Çipras görüşmesinde, Crans Montana’da neler olduğu, aynı zamanda müzakerelerin çökmesinin ardından meydana gelen durumla ilgili gelecekteki hareketlerin gözden geçirileceğini yazdı.

Alithia ise ilgili haberinde, görüşmenin amacı açıklanmamış olsa da, bunun Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle alakalı olduğunu ekledi.

(İY/HÖ)