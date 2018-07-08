Andros Kiprianu’nun söyleşisi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Politis gazetesine verdiği söyleşide, BM Genel Sekreteri’nin taraflarla istişarede bulunması amacıyla atadığı danışman Jane Holl Lute’un beklenen ziyareti ve genel olarak Kıbrıs sorununa değindi.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlayıp başlamayacağının ilk olarak Türkiye’nin, sonra da Kıbrıs Rum tarafının tutumunun ne olacağına bağlı olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının, geçici danışman Lute’a net yanıtlar vermemesi durumunda zan altında kalabileceğini vurgulayan Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hazır olduğunu söylemesinin yeterli olmadığını belirtti.

Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin koyduğu koşulları tam olarak kabul etmemeleri durumunda sorun yaşayacaklarını da sözlerine ekledi.

