Güney Kıbrıs:
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23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

Andros Kiprianu TDP İle Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıslı Türk siyasi partilerle başlattığı temaslar çerçevesinde, dün, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştüğü bildirildi.

Andros Kiprianu TDP İle Görüştü
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıslı Türk siyasi partilerle başlattığı temaslar çerçevesinde, dün, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi “Akıncı’nın Partisiyle İkinci Görüşme” başlıklı haberinde, Kiprianu ile Özyiğit’in, birkaç gün içerisinde ikinci kez görüştüklerini ve Kiprianu’nun, görüşmenin ardından, bugünkü liderler görüşmesinin yapılmayacak olmasından ötürü üzüntü duyduğunu açıkladığını söylediğini yazdı.

Haberde, Özyiğit’in de Rum Meclisi’nin aldığı 1950 plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanmasıyla ilgili karara odaklanarak, bu kararın, müzakereleri ciddi şekilde yaraladığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Politis gazetesi de “Kıbrıslı Türkler Hala Uyuşmuş” başlığıyla aktardığı haberinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) dün yaptığı açıklamayı aktararak,  liderlere birlikte çözüm aramaları çağrısında bulunduğunu ve 1950 plebisitiyle ilgili karardan duydukları üzüntüyü bir kez daha dile getirdiklerini yazdı.

Haberde, edinilen bilgilere dayanılarak, AKEL’in son günlerde, Kıbrıslı Türk partilerle yaptığı temaslardan, Kıbrıslı Türk partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ’nin, plebisit kararıyla ilgili tutumları konusunda hayal kırıklığı yaşamaya devam ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “AKEL: Yıkıntılar Üzerinde Ağlamamak İçin Eylem Yapmak Gerekir- AKEL-TDP Son Gelişmelere Dair Endişeli” başlığıyla yansıtıldı.

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