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Andros Kiprianu: “Kaygılıyız”

Andros Kiprianu: “Kaygılıyız”

11 Eylül 2018 Salı 07:38
Andros Kiprianu: “Kaygılıyız”

“ANASTASİADİS, GENEL SEKRETER’İ, BU KEZ SONUNA KADAR GİTME İRADESİ GÖSTERECEĞİNE  İKNA ETSİN”

EKOLOGLAR İNGİLTERE’NİN TAVRINDAN RAHATSIZ

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünden “hızlı adımlarla uzaklaştığı” haberlerinin son dönemde yayıldığına dikkat çekti. 

Haravgi’de yer alan habere göre, Anastasiadis hükümetinin Rum basınına yansıyan bu haberlere cevap vermemesinden dolayı AKEL’in kaygı duyduğuna dikkat çeken Kiprianu, Anastasiadis’ten, BM Genel Kurulu çerçevesinde görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “müzakereler yeniden başlarsa, bu kez siyasi irade göstereceğine ve sonuna kadar gitme niyetinde olduğuna” ikna etmesini istedi.

Kiprianu, dün düzenlediği basın toplantısında, Anastasiadis’in New York’a gidişi öncesinde Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması gerekip gerekmediği sorusuna karşılık “Sayın Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu tek başına yönetmeye karar verdiği görünüyor, bu nettir. Sayın Anastasiadis, BM kararları, Doruk Anlaşmaları, Avrupa ve uluslararası hukuka dayalı bir uzlaşı çözümüne varılması hedefiyle özlü diyalog üzerinde durmalıdır” dedi. 

Sözünü ettiği noktaya süratle ulaşılması gereğinin altını çizen Kiprianu “Partim,  Sayın Anastasiadis’in iki bölgeli, iki toplumlu çözümden hızlı adımlarla uzaklaştığından söz eden haberlerden ve bu haberlerin hükümet tarafından cevapsız bırakılmasından kaygı duyuyor” vurgusunu yaptı. Kiprianu, “Başkanın, en azından hükümetinin, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemesini beklerdik. Maalesef bu haberlere hassasiyet göstermiyorlar” dedi.

Anastasiadis’in, görüşmeleri sırasında Lute’a Rum tarafının müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır olduğunu söylediği hatırlatılması üzerine Kiprianu, “Onca gerilemeden ve çelişkiden sonra, kaldığımız yerden devam etmeye hazırız demesi yetmez” yanıtını verdi.

Kiprianu, “Genel Sekreter’i, bu sefer sonuna kadar gitme iradesine sahip olduğuna ikna etmeli. Başkan Anastasiadis’ten ricamız, BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek görüşmelerinde Guterres’i, müzakereler başlarsa bu kez sonuna kadar gitme iradesi göstereceğine ikna etmesidir. Bunu ona yalnız sözlü söylemesin, niyetinin bu olduğuna ikna etsin” dedi.

Fileleftheros haberi “Başkan’a Baskı Yapıyor… AKEL: Guterres’i İradesine İkna Etsin”  başlığıyla aktardı.

Gazete Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute’un Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yerine Avrupa Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Alain Duncan’a yönlendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Habere göre, parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Rum Yönetimi’nin, bu tavrı nedeniyle, İngiltere nezdinde girişimde bulunması gerektiği belirtildi.  

Son Güncelleme: 11.09.2018 11:07
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