Andreas Simeu’nun Mülkiyet’le İlgili Kitabı Yayımlandı!

Politis gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Mülkiyet Çalışma Grubu çerçevesinde uzun süre gerek grup başkanı, gerek üyesi olarak görev yapan Andreas Simeu’nun mülkiyet konusuyla ilgili olarak kaleme aldığı “The Property Issue in the Cyprus Problem - A Technocratic Approach” isimli kitabının kısa zaman önce yayımlandığı belirtildi.



Simeu’yla kitap konusunda bir söyleşi gerçekleştiren gazete; “Mülkiyette Ne Gibi Tavizlerde Bulunuyoruz?” başlıklı haberinde, Simeu’nun uzun süre boyunca mülkiyet çalışma grubunda yer almasından ötürü, kitabın özel bir öneme sahip olduğunu kaydetti.



Gazeteye demecinde, sahip olduğu tecrübe temelinde, karmaşıklığından ötürü mülkiyet konusunun teknokratların katılımı olmadan çözülemeyeceğine inandığını dile getiren Simeu, kendi görüşünün, müzakerecilerin stratejik bir anlaşma talep edilmesi gereken temel meselelerle (core issues) sınırlı kalması ve teferruatların teknokratlara bırakılması şeklinde olduğunu izah etti.



Gazeteye göre Simeu, BM Genel Sekreteri’nin de bu görüşte olduğunun görüldüğünü ekledi.



