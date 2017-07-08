Güney Kıbrıs:
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08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:01

Anastasiadis’ten İlk Açıklama...

Anastasiadis'ten İlk Açıklama...
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans-Montana zirvesinin başarısız olmasının ardından ilk açıklamasını, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir anma törenine gönderdiği mesajla yaptı.

Rum radyosunun haberine göre, 2002 yılında gerçekleşen bir helikopter kazasında ölen eski RMMO Komutanı Evangelos Florakis ve dört subayı anma amacıyla bugün düzenlenen törende Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından okunan mesajında Rum lider, konferansın başarısızlığından Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, Crans-Montana’da sunduğu önerilerin “belirli, özlü ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in fikirleri temelinde oldukları” iddiasında bulunurken, Türk tarafının tutumunu eleştirdi.

Anastasiadis, Türk tarafının “garantiler ve güvenlik başlığı ile diğer başlıklarda sunduğu tezlerin, BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve dışına çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda Kıbrıs Rum tarafınca hiçbir koşulda kabul edilemeyecek öneriler olduklarını” iddia etti.

Nikos Anastasiadis, “Türk tarafının, özellikle garanti anlaşmasının ve müdahale haklarının devamı ve Türk askerinin adada kalmasında ısrar etmesi sebebiyle sonuca varılamamıştır” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, konferansın başarısız olmasına karşın Kıbrıs sorununun çözümü umudunun canlı ve yolunun açık kalması için çabaların süreceğini sözlerine ekledi.

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