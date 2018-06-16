Anastasiadis’ten Hrisi Avgi’nin saldırdığı Çipras’a destek

Yunanistan’daki Aşırı Sağ “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) milletvekillerinden Konstantinos Barbaruis’in, Meclis kürsüsünden, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında üzerinde uzlaşmaya varılan "isim sorunu" mutabakatı konusunda “Orduya darbe çağrısında bulunması” üzerine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a destek belirttiği ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti” anlaşması konusunda telefonda bilgilendirdiğini yazan Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in ise bu hususta Çipras’ı kutladığını ifade etti.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’ya dayanarak, Anastasiadis’in Çipras’ı, yıllardır belirsizlikte bulunan bu oldukça zor konuda anlaşmaya varılmasından dolayı kutladığını kaydetti.

Gazete Anastasiadis’in, “Yunanistan’ın içişlerine herhangi bir müdahalede bulunma niyeti olmamasına bağlı olarak, böyle bir anlaşmayla, soydaşlarını bağımsızlığa kavuşturma adına yapılacak Yunanistan aleyhindeki herhangi taleplerin önlenebileceği, aynı zamanda üçüncü ülkelerin arzu edilmeyen olası baskılarından kaçınılabileceğinin önemli olduğunu vurguladığını” iletti.

Haberde Anastasiadis’in, Yunanistan’ın Balkanlarda geliştirebileceği lider role atıfta bulunduğu da ifade edildi.