banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92709
ALTIN
211.656
DOLAR
5.4835
STERLİN
7.1331
EURO
6.1905
Aydın’a üç buçuk yıl hapis cezası
AYDIN’A ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS...
Hırsızlara okkalı ceza
HIRSIZLARA OKKALI CEZA
Bıçağı kapan saldırıyor
BIÇAĞI KAPAN SALDIRIYOR
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Anastasiadis'ten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “devletin işleyemez olmasında ısrar etmekle” eleştirdi.
Rum radyosu, Anastasiadis’in; “Sayın Akıncı devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından sadece iki yıl sonra zamanın vergi yasaları v.b. yüzünden felç edildiği 1960’larda olanların tekrarlanmaması için işleyebilir olması gerektiğini anlamalıdır” dediğini duyurdu.
Anastasiadis, Rum Ordodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un isim günü dolayısıyla düzenlenen kutlama sonrasında, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün akşam düzenlediği basın konferansıyla ilgili sorularını cevapladı. 
Kıbrıslı Türklerin, devletin bütün organlarına katılmalarını asla reddetmediğini söyleyen Anastasiadis, “Hakların korunması için,  Kıbrıs Türk toplumu kendini güvende hissetsin diye ‘gerekenin’, Kıbrıs Türk toplumunun hayati çıkarlarını etkileyebilecek noktalarda olumlu oy hakkı kullanılmasıdır” dedi. 
Anastasiadis’e TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, doğal gazın çıkarıldıktan sonra paylaşılmasının yeterli olmadığı, sondaj anlaşması aşamasına  Kıbrıslı Türklerin veya garantör güçlerin de katılması gerektiği açıklaması da soruldu. “Böyle açıklamalar beni üzüyor” diyen Anastasiadis şöyle devam etti:
“Garantör güçlerin, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ile ne rolü olabilir? Bağımsız devletin egemenlik haklarıdır. Garantör güçlerin toprak bütünlüğünü garanti etme rolü vardır ki Türkiye halihazırda bunu ihlal etmiştir.” 
 

Son Güncelleme: 14.11.2018 01:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal Konsey Toplantısı…
Ulusal Konsey Toplantısı…
Moneyval Güney’i Kara Para Konusunda Mercek Altına Alıyor
Moneyval Güney’i Kara Para Konusunda Mercek Altına Alıyor
Poli Hirsofu’daki Kıbrıs Türk Malıyla İlgili Kargaşa
Poli Hirsofu’daki Kıbrıs Türk Malıyla İlgili Kargaşa
56 yaşındaki kadını bıçakladı
56 yaşındaki kadını bıçakladı
Observer: “hellime Talep Yoğun”
Observer: “hellime Talep Yoğun”
Rum Sözcü: “siyasi Eşitlik Sayısal Eşitlik Anlamına Gelmez”
Rum Sözcü: “siyasi Eşitlik Sayısal Eşitlik Anlamına Gelmez”
Dijsselbloem Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etti
Dijsselbloem Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etti
Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor
Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor
Uyuşturucu Rakamları
Uyuşturucu Rakamları
Robert Kiprianu 65’inci Yaşı İçin Ada’nın Güney Batı Ucundan Kuzey Doğu Ucuna Yürüyecek
Robert Kiprianu 65’inci Yaşı İçin Ada’nın Güney Batı Ucundan Kuzey Doğu Ucuna Yürüyecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim