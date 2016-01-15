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Anastasiadis’ten 2016’da Çözüme Üç Şart…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun 2016 içerisinde çözümü için 3 şart öne sürdüğü bildirildi.

Anastasiadis’ten 2016’da Çözüme Üç Şart…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun 2016 içerisinde çözümü için 3 şart öne sürdüğü bildirildi.

15 Ocak 2016 Cuma 12:25
Anastasiadis’ten 2016’da Çözüme Üç Şart…
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“TOPRAK'TA YETERLİ İLERLEME OLUR,  GARANTİLER TASFİYE EDİLİR VE TÜRK ASKERİ ÇEKİLİRSE YIL İÇERİSİNDE ÇÖZÜM BULUNABİLİR”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun 2016 içerisinde çözümü için 3 şart öne sürdüğü bildirildi.

Fileleftheros “Çözüme Üç Şart… Anastasiadis’ten Muhatabı Türkiye Olan Mesaj” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Financial Times’a verdiği röportajda, 2016’yı “kritik yıl” niteleyerek, “Toprakta yeterli ilerleme olursa, garantiler tasfiye edilir ve Türk askerleri çekilirse, yıl içerisinde çözüm bulunabilir” dediğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis “Türkiye askerini çekmezse ve Kıbrıs’ın güvenliği, diğer garantör ülkelere değil Avrupa üyeliği sıfatına dayanmaz. BM ve Güvenlik Konseyi tarafından garanti edilmezse anlaşma söz konusu olmaz” vurgusu yaptı.

Türkiye’den olumlu söylem işittiğini belirten Anastasiadis “geriye, Türkiye’nin bu söylemle askerini çekmeyi kast edip etmediğini göstermesi,  toprak düzenlemelerini desteklemesi ve hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü ülkenin himayesinde olmayacak bağımsız bir devlet inşa edeceğimizi anlaması kaldı” ifadesini kullandı.

“Çözüm olması halinde Kıbrıs, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında bir arada yaşama modeli olacağız” diyen Anastasiadis, yürütülen müzakerelerin başarı şansının Annan planından daha yüksek olduğunu çünkü artık 2004’teki gibi, dışarıdan dayatılan bir şey olduğu hissi bulunmadığını söyledi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de Financial Times’a “ Kıbrıs Rum tarafının, nüfus veya mülkiyet aracılığıyla Ada’nın kuzey kesimini dönüştürme niyeti yoktur” dediğini haberine ekledi.

Alithia haberi “Anastasiadis Çözüme Şart Koşuyor… Başkan Financial Times’a Verdiği Röportajda Türkiye İşgal Askerlerini Çekmezse 2016’da Çözüm Olamayacağını Bir Kez Daha Vurguladı”  başlık ve spotlarıyla aktardı.

Kıbrıs Türk tarafının bir anlaşma çerçevesinde toprak tavizinde bulunması gerekeceğinin genel kabul görmesine karşın Cumhurbaşkanı Akıncı’yla müzakerelerde henüz Toprak konusunun detaylarına girmediklerini söyleyen Anastasiadis “Önemli olan,  müzakerelerin hızlandırılması. Bu arada güven ortamı işlememiz ve iki toplum arasında var olduğunu kabul etmek zorunda olduğumuz şüpheciliği aşmamızdır” dedi.

Gazete, Financial Times yazarının en çok ilerlemenin iki bölgeli iki toplumlu federasyonda yetki paylaşımında, gelecekteki devlet modelinin yasama ve yürütme kurumlarında ve iki toplumun siyasi eşitliğinde kaydedildiğini belirterek bunların, Kıbrıslı Türkler açısından özellikle hassas konular olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
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