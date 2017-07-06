Güney Kıbrıs:
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06 Temmuz 2017 Perşembe 08:20

Anastasiadis’in Yeni "Şartlı Önerileri" Rum Basınına Sızdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında&nbsp;sunmaya karar verdiğini açıkladığı yeni öneriler Rum basınına sızdı.

Anastasiadis'in Yeni 'Şartlı Önerileri' Rum Basınına Sızdı
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında  sunmaya karar verdiğini açıkladığı yeni öneriler Rum basınına sızdı.

Alithia ve diğer gazeteler Crans Montana’dan sızan bilgilere dayandırdığı haberinde Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler başlığındaki bazı şartlarını kabul etmesi ve Toprak başlığında da 100 bin Rum’un geri dönüşünü sağlayacak iadeleri kabul etmesi şartı ile Türk tarafının ortaya koyduğu bazı talepleri kabul etmeye hazır olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Güvenlik ve Garantiler ile Toprak başlıklarında Türkiye’nin şunları kabul etmesini istiyor:

“Askerin çekilmesi konusunda son tarih olmasını;  askerin  düzenli ve 15 yılı geçmeyecek belirli bir takvimde çekilmesini; Garanti Antlaşması ve müdahale hakkının kaldırılmasını; AB’nin denetiminde, tarafsız bir üçüncü ülkeden bir kişinin komutasında, sona erme tarihi olacak ve Türk polislerin de katılacağı (garantörlerin 1/3 oranında katılacağı) bir çokuluslu polis (asker değil) gücü kurulmasını; Omorfo’nun (Güzelyurt) ve 100 bin Rumun geri dönmesine olanak tanıyacak diğer  bölgelerin iadesini.”

Gazete Türkiye’nin yukarıdakileri kabul etmesi halinde Anastasiadis’in şunları kabule hazır olduğunu savundu:

“Ortak liste ile dönüşümlü başkanlığı; Guterres’in Mülkiyet başlığındaki; Rum idaresi altındaki bölgelerde gerçek mal sahibinin –yüzde yüz değil-, Kıbrıs Türk idaresi altındaki bölgelerde de kullanıcının –yüzde yüz değil- imtiyazlı olmasının tanınması önerisini; Rumların Kıbrıs Türk oluşturucu devletinde  mülk satın alımlarına kısıtlama getirilmesini; Türk vatandaşlarına 4:1 oranına göre eşit muameleyi ve etkin katılım için kurulacak çıkmazların çözümü mekanizmalarının ve  hangilerinde bir olumlu oy gerekeceğinin incelenmesini.”

Haravgi Crans Montana kaynaklı haberini “Ortak Liste İle Dönüşümlü Başkanlık Masada… Başkan Anastasiadis’in Şartlı Paket-Önerisi” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros  haberi “Cevapsız Hareket… Anastasiadis’in Sonuçsuz Çabasından Sonra Sıcak Patatesler Guterres’in Elinde” başlığıyla manşete çekti ve Rum Yönetimi Başkanı’nın son önerilerinin Türk tarafınca kabul edilmediğini okurlarına aktardı.

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