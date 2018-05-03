Anastasiadis’in Yanıtı Ve Akıncı’nın Açıklamaları...

“ÇERÇEVEYE İLİŞKİN FARKLI YORUMLAR”

“BAŞTA ORDULAR KONUSU BAZI NOKTALARDA GÖRÜŞ AYRILIĞI”

“AKINCI, ÇERÇEVEYİ TÜRK ÇIKARLARINA HİZMET ETTİĞİ İÇİN KABUL ETTİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesinin stratejik anlaşma olarak kabul edilmesi çağrısının ardından dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı açıklama Rum basınında geniş yer bulurken, gazeteler iki liderin Guterres çerçevesine ilişkin yorum farkına sahip olduklarını iddia ettiler.

Politis gazetesi: “Çerçeveye EVET Ancak Ne Dediği Konusunda Anlaşmıyorlar – Çatlak Küçük – Çerçeve Konusunda Anlaşıyorlar, Başta Ordular Konusu Olmak Üzere Bazı Noktalarda Görüş Ayrılığındalar” başlığı atlında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki günlük suskunluğun ardından dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisine yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Akıncı’nın önerisini “olumlu bir gelişme” şeklinde nitelendirdiğini ancak “garantiler ve askerlerin çekilmesine ilişkin maddelere dair netleştirme istediğini” yazdı.

“AKINCI TEZLERİNİ GUTERRES’İN 30 HAZİRAN BELGESİNE DAYANDIRDI”

Kıbrıs Türk tarafının, Genel Sekreter’in Crans Montana zirvesinden birkaç gün öncesinde belirlenen çerçevesine odaklandığını, Anastasiadis’in ise dünkü açıklamasında, Guterres’in 4 Temmuz 2017 tarihli çerçevesine değinmesinin iki taraf arasındaki yorum farkını ortaya koyduğunu iddia eden gazete, Guterres’in çerçevesini liderlere 30 Haziran tarihinde sunduğunu, Akıncı’nın da tezlerini bu belgeye dayandırdığını vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in dün Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıda kaleme alınan açıklamasında, Akıncı’nın, “Guterres’in 4 Temmuz tarihli belgesini” kabul etmesi durumunda bunun “olumlu bir gelişme olduğunu” vurguladığını yazdı.

Anastasiadis’in, Kıbrıs Rum tarafının “Tutanaklarından elde ettiği belli olan ve Espen Barth Eide tarafından 4 Temmuz tarihinde liderlere izahatı okunan çerçeveden kısımlara atıfta bulunduğunu” ifade eden gazete, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, aşağında belirtilen unsurları kabul edip etmediklerini netleştirmelerini istediğini aktardı.

Anastasiadis açıklamasında şu unsurların netleştirilmesini talep etti:

“ – Eski güvenlik çerçevesinin, tek taraflı müdahale hakkının kaldırılmasıyla lağvedilmesi ve yeni güvenlik çerçevesi,

- Uluslararası boyuta sahip güçlü bir denetleme ve gözetleme mekanizması,

- Askerin tamamen çekilmesi konusunun görüşülmesinin garantör ülkelerin başbakanlarına havale edilmesi”.

“AKINCI ÇERÇEVENİN SADECE GÜVENLİK VE GARANTİLERLE İLGİLİ OLMADIĞINI VURGULADI”

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise dün akşamüzerine kadar Anastasiadis’e yanıt niteliğinde herhangi bir açıklamada bulunmadığını ancak dün BRT ve TAK’a yaptığı açıklamada, çerçevenin tüm unsurlarına değinerek çerçevenin sadece Garantiler ve Güvenlik konularına ilişkin olmadığını, dönüşümlü başkanlık ve Kıbrıslı Türklerin etkin katılımının da yer aldığını söylediğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Anastasiadis Yemi Yutmadı – Başkan Akıncı’ya Garantiler ve Askerler Konusundaki Görüşünü Netleştirmesi Çağrısı Yaparak Yanıt Verdi – Türkiye Yoluyla Baskı Yapıyor – Akıncı Yanlış Belgeyi Hatırladı – Mustafa Akıncı Baskılardan Kurtulmak İçin İzlenim Yaratma Oyunlarına Devam Ediyor” başlıkları altında geniş şekilde verdi.

Gazete, Anastasiadis’in dünkü açıklamasında, Guterres çerçevesine ilişkin Espen Barth Eide tarafından hazırlanan ve 30 Haziran 2017 tarihinde sunulan belgeden değil, 4 Temmuz 2017 tarihli belgeden bahsettiğini vurguladığını yazdı.

Gazete, günümüzde Gutterres çerçevesi olarak adlandırılan belgenin, BM Genel Sekreteri’nin değinmelerini içeren ve Eide tarafından 4 Temmuz tarihinde taraflara iletilen çerçeve olduğunu iddia ederek Akıncı’nın yorumlarının ise 30 Haziran tarihli çerçeve üzerine olduğunu savundu.

Haberdeki iddiaya göre, Genel Sekreter 30 Haziran tarihinde taraflara görüşlerini iletti ancak tarafların farklı yorumlar yapması sonrasında, 3 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’yle yeniden istişare ederek, 4 Temmuz’da Guterres çerçevesi denilen unsurları taraflara iletti.

Haberde, Anastasiadis ve Akıncı’nın dünkü açıklamalarına da geniş şekilde yer verildi.

Haravgi gazetesi ise haberini: “Kaçınarak Müzakereler Başlamaz – Anastasiadis’in Akıncı’ya Yanıtı Baştan Savma – Başkan Çerçevenin Altı Maddesinden Üçü İçin İzahat İstedi” başlığı altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in Akıncı’ya “evet ama” tipinde yazılı bir açıklamayla yanıt verdiği yorumunda bulundu.

Alithia gazetesi ise haberini: “Mustafa Akıncı’nın Önerisi Olumlu Gelişme – Nikos Anastasiadis Kıbrıslı Türk Liderden ve Türkiye’den Guterres Çerçevesinin Güvenlik ve Garantiler Gibi Bazı Maddeleri Konusunda Netleştirme Talep Ediyor” başlıkları altında verdi.

PARTİLERDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Politis ve diğer gazeteler, Anastasiadis ve Akıncı’nın yaptıkları açıklamaların Rum siyasi partilerince de farklı yorumlandığını yazdılar.

Gazete, AKEL’in dün yaptığı açıklamada Anastasiadis’in Guterres çerçevesini kabul ettiğini belirten Akıncı gibi çerçeveyi kabul ettiğini açıklamayıp, altı maddeden bazılarını öne sürerek yanıt vermekten kaçınmakla suçladığını yazdı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında, Anastasiadis’in Akıncı gibi, Guterres çerçevesini kabul edip etmediğini söylemekten kaçındığı belirtilerek bu tür kaçınmalar ve yaklaşımlarla müzakerelerin yeniden başlayacağının kuşkulu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, AKEL’i “Kıbrıs Türk tarafının tezlerini körü körüne desteklemekle” suçladı.

Habere göre Prodromu dünkü açıklamasında AKEL’in eleştirilerine verdiği yanıtta, Akıncı’nın “30 Haziran tarihinde Eide tarafından sunulan ve Genel Sekreterin 28 Temmuz 2017’de önerdiklerine dayanmadığı gerekçesiyle taraflarca kuşkuyla bakılan gayrı resmi bir parametreler belgesini stratejik anlaşma olarak kabul ettiğini” iddia etti.

Prodromu, Genel Sekreterin parametrelerinin tam yazımının 4 Temmuz tarihli olduğunu öne sürerek, AKEL’e, bu belgeyi mi yoksa Akıncı’nın açıklamalarında dile getirdiklerini mi kabul ettiğini netleştirmesi çağrısında bulundu.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise dün sosyal medya üzerinden İngilizce “Welcome on Board” iadesiyle Akıncı’nın hareketini memnunlukla karşıladığını duyurduğunu yazdı.

Habere göre Neofitu Akıncı’ya “Kıbrıs’ı yeniden birleştirelim ve ailemiz olan Avrupa Birliği’nin garantisi altında Kıbrıslılar olarak hareket edelim” çağrısında bulundu.

Gazete, DİKO, ELAM ve diğer küçük partilerin ise dünkü açıklamalarında yalnızca Akıncı’ya ilişkin değerlendirmede bulunduklarını, ortak noktalarının ise Guterres çerçevesini reddetmek olduğunu yazdı.

Habere göre DİKO’dan yapılan açıklamada, Akıncı’nın “çerçeveyi kabul etmesinin sebebinin Türk çıkarlarına hizmet etmesi olduğu” iddiasında bulunulurken EDEK ve Dayanışma Hareketi ise açıklamalarında Guterres çerçevesinin uygulanmasını “tehlikeli” şeklinde nitelendirdiler.

CYPRUS MAIL

Bu arada Güney’de İngilizce olarak yayımlanan Cyprus Mail ise, gelişmelerle ilgili haberini manşetten; “Liderler Çerçeve Üzerinde Atıştı-Anastasiadis Akıncı Önerisini Selamladı Ancak Planın Versiyonu Üzerinde Tartışmalar” başlıklarıyla verdi.

******************